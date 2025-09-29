Ministra zaradi korupcije obsodili na smrt

Sodišče v mestu Changchun v kitajski severovzhodni provinci Jilin je nekdanjega ministra za kmetijstvo Tang Renjiana zaradi korupcije obsodilo na smrt

Sodišče v mestu Changchun v kitajski severovzhodni provinci Jilin je v nedeljo nekdanjega ministra za kmetijstvo Tang Renjiana zaradi korupcije obsodilo na smrt, je ob sklicevanju na izjavo sodišča poročala francoska tiskovna agencija AFP. Izvršitev kazni so sicer za dve leti odložili.

Po navedbah sodišča je Tang med letoma 2007 in 2024 sprejel podkupnine v obliki denarja in premoženja v skupni vrednosti več kot 268 milijonov kitajskih juanov oz. dobrih 32 milijonov evrov, s čimer je glede na ugotovitve sodišča povzročil "posebej hude izgube za interese države in ljudi".

Nekdanji minister naj bi krivdo priznal in izrazil obžalovanje.

Njegova obsodba je izid zadnje v vrsti preiskav korupcije, ki so jih v zadnjih letih izvedle kitajske oblasti pod vodstvom voditelja Xi Jinpinga. Pod preiskavo sta denimo dva nekdanja obrambna ministra, Wei Fenghe in njegov naslednik Li Shangfu. Oblasti naj bi po poročanju medijev preiskovale tudi Lijevega naslednika Dong Juna.

b-cq_zxFHRM

Wd3uoVkNkTg