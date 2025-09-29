»Nekaj velikega« za Bližnji vzhod

Ameriški predsednik Donald Trump bo danes v Beli hiši po napovedih sprejel izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Pred tem je v nedeljo napovedal "nekaj velikega" za Bližnji vzhod in zatrdil, da so "vsi na krovu za nekaj posebnega", poročajo tuje tiskovne agencije. Že v petek je izrazil mnenje, da je dosežen dogovor o Gazi.

"Na BLIŽNJEM VZHODU imamo resnično priložnost za VELIČINO," je Trump zapisal v objavi na svoji platformi Truth Social. "VSI SMO NA KROVU ZA NEKAJ POSEBNEGA, PRVIČ DOSEDAJ. USPELO NAM BO!!!" je dodal.

Trump naj bi Netanjahuju predstavil načrt v 21 točkah za končanje vojne v Gazi, je poročal časnik Times of Israel. Načrt naj bi vključeval takojšnjo izpustitev preostalih izraelskih talcev v zameno za več sto palestinskih zapornikov ter umik izraelske vojske z območja. Hamas glede na načrt ne bi imel več nobene vloge v Gazi, Izrael pa ne bi smel priključiti območja. Namesto tega bi oblikovali prehodno vlado, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Netanjahu naj bi bil pred srečanjem s Trumpom pod pritiskom skrajno desničarskih koalicijskih partnerjev in predstavnikov judovskih naseljencev, ki ga pozivajo k priključitvi delov Zahodnega brega in nadaljevanju vojne v Gazi, da bi dosegli popoln vojaški poraz Hamasa, dodaja AFP.

Trump je sicer v teh dneh po poročanju medijev napovedal, da Izraelu ne bo dovolil priključiti Zahodnega brega, ki naj bi bil del bodoče palestinske države.