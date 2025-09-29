Prva slovenska predsednica na obisku pri slovenski skupnosti v Kanadi

"Tukaj, daleč stran od naše domovine, Slovenija s ponosom občuduje vaš trud, vašo predanost in neomajno voljo, da hranite slovenske korenine žive ter medsebojno povezujete obe državi in njuni skupnosti," je v Torontu dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar

Nataša Pirc Musar v Torontu

© UPRS / Matjaž Klemenc

Predsednica republike Nataša Pirc Musar se po obisku pri slovenski skupnosti v ZDA zdaj kot prva slovenska predsednica mudi še pri slovenski skupnosti v Kanadi. Na srečanjih v Torontu je v nedeljo izrazila občudovanje njihove predanosti ohranjanju slovenskih korenin in eni od organizacij podelila priznanje.

Predsednica se je srečala s predstavniki Kanadsko-slovenske gospodarske zbornice, ki ji je čestitala ob 35-letnici delovanja in poudarila njen prispevek h gospodarskemu povezovanju med državama. Sestala se je tudi s člani društva v tujini izobraženih Slovencev VTIS.

Na srečanju s slovensko skupnostjo v osrednjem slovenskem središču na Browns Line je nato v nagovoru poudarila pomen predanosti, povezanosti in prispevka k ohranjanju slovenske dediščine.

"Tukaj, daleč stran od naše domovine, Slovenija s ponosom občuduje vaš trud, vašo predanost in neomajno voljo, da hranite slovenske korenine žive ter medsebojno povezujete obe državi in njuni skupnosti," je dejala in se poklonila organizacijam, ki negujejo in ohranjajo slovensko dediščino v Kanadi.

Posebej je poudarila pomen slovenskih šol, folklornih skupin ter pevskih zborov, in opozorila na pomen Kanadsko-slovenskega zgodovinskega društva ter vlogo slovenskih cerkva kot duhovnih in kulturnih središč. Izpostavila je tudi letovišča in parke kot prostore druženja.

"Vaša skupnost je most med kulturno dediščino in gospodarsko prihodnostjo, med preteklostjo in prihodnostjo. S ponosom gledam, kako vas v različnosti vedno združuje skupen cilj - ohranjati slovensko identiteto in graditi uspešno prihodnost v Kanadi," je dejala Pirc Musar.

Vseslovenskemu kulturnemu odboru, ki ga vodi Vera Margutsch, je podelila priznanje za povezovalno vlogo pri izjemnem dolgoletnem in vztrajnem delovanju slovenskih društev in organizacij v provinci Ontario na področju ohranjanja slovenske kulturne dediščine, jezika in zgodovinskega spomina ter za neprecenljivi prispevek k povezovanju skupnosti ter krepitvi prijateljstva in sodelovanja med Slovenijo in Kanado.

Obisk v Torontu bo predsednica sklenila s predavanjem o EU na tamkajšnji univerzi na Munk School of Global Affairs and Public Policy.

Glede na podatke slovenske vlade v Kanadi živi okrog 40.000 prebivalcev slovenskega izvora, od tega največ v provinci Ontario oz. v Torontu in okolici.

Na obisk v Kanado je Pirc Musar prispela iz ZDA, kjer se je srečala s slovensko skupnostjo v Clevelandu. Pred te se je udeležila zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku.