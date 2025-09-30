Razmislek o krhkosti naravnega sveta

Sodobna flamenko predstava Modri duh

Prizor iz predstave Modri duh

© Camilla Greenwell

V okviru cikla Noches de tablao bo v Cankarjevem domu 4. oktobra ob 20. uri na ogled sodobna flamenko predstava Modri duh, ki z gibom in zvokom vabi v svet modre kresničke – redke žuželke, ki s svojo svetlobo odpira razmislek o krhkosti naravnega sveta. Ustvarjalni dvojec Luz & Mannion Dance v njej redefinira formo flamenka in se z dih jemajočim gibom in živo elektronsko glasbo podaja na senzorično popotovanje svetlobe, v kateri gradi pripoved o nevidnem, nepomembnem, a ključnem. Modri duh je opomin o vlogi, lepoti in neskončnem pomenu tudi najmanjšega bitja med nami za skupnost.

Pod koreografijo in koncept se podpisujeta Magdalena Mannion in Noemí Luz, britansko-španska plesna zasedba, v sodelovanju z britanskim skladateljem elektronike Nickom Rothwellom (Cassiel). Predstava je z željo po obravnavi ekoloških vprašanj nastala tudi v sodelovanju z organizacijama za varstvo žuželk Xerces in Buglife UK. Zasedba je nastopila na odrih Sadler’s Wellsa, The Lowryja in Nacionalnega gledališča v Londonu. Njeno delo vključuje tudi projekt In Body, digitalni festival Dancing Nation (BBC iPlayer) in številne mednarodne turneje.

Magdalena Mannion in Noemí Luz sta priznani britansko-španski plesni in koreografski dvojec, ki od leta 2017 umetniško vodi Luz & Mannion Dance Company. Obe delujeta na presečišču tradicionalnega, sodobnega in eksperimentalnega flamenka ter se na mednarodnih odrih predstavljata kot ustvarjalki, pedagoginji in interpretinji. Skupaj sta kot avtorici in izvajalki prepoznani v pomembnih evropskih institucijah, med drugim v Sadler’s Wells v Londonu, in predstavljata vedno preizprašujoča, inovativna glasova sodobnega flamenka.

Njuno delo ni podrejeno običajnim stereotipom flamenka, temveč raziskuje potencial te mogočne in dinamične umetnosti skozi različne umetniške discipline in kulturne kontekste. Poklanja se tradicionalnim oblikam, hkrati pa širi njihove meje, sprejema odprte pristope ter ustvarja raznolike in aktualne umetniške projekte. Flamenko razumeta kot niansiran, energičen in poetičen jezik ter večplastno orodje avtorefleksije in izražanja identitete, ki zaobjema posameznika in skupnost. Navdihuje ju stalen dialog med britansko in špansko kulturo, umetniško radovednost pa vnema odprtost za raznolika interdisciplinarna sodelovanja.