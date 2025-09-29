Nika Kovač / »Na Evropo in svet lahko v tem trenutku gledamo zgolj z zaskrbljenostjo«

IZJAVA DNEVA

"Na Evropo in svet lahko v tem trenutku gledamo zgolj z zaskrbljenostjo. Vojne, povečanje avtoritarnosti, čedalje večji negativni učinki podnebne krize, naraščajoča neenakost in še bi lahko naštevala. A zaskrbljenost nas ne sme ohromiti, ampak aktivirati v boju za bolj socialno, sočutno in pravično Evropo ter celoten svet."

"Grozljivo je že to, da se sploh postavlja vprašanje, kdaj bo konec genocida. Še bolj grozljivo je, da nihče ne ve odgovora. Genocid v Gazi bo črn madež, ki se ga kot civilizacija ne bomo znebili."

(Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec, o tem, kaj v tem trenutku sploh pomeni evropska skupnost; v intervjuju za Delovo Sobotno prilogo)