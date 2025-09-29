»Vojni v Ukrajini in Gazi sta podobni, skoraj identični«

IZJAVA DNEVA

"Sindrom sovraštva in maščevanja bo v naslednjih generacijah patološko determiniral odnos Izraelcev in Palestincev kot tudi Rusov in Ukrajincev. To je recept za asimetrično bojevanje, ki mu popularno pravimo terorizem. Popolno opustošenje prostora, brez ljudi, je za zmagovalca zmaga, ki prinaša zgolj glavobol. Razen – če je cilj pridobitev novega 'lebensrauma' (življenjskega prostora) za naselitev svojih ljudi, kar predstavlja srž novodobne genocidne politike."

"Putin in Netanjahu ter njuni najbolj radikalni oprode danes javno urbi et orbi oznanjajo, da je to dejansko cilj njihovih politik. Zato sta vojni v Ukrajini in Gazi podobni, skoraj identični. Totalno uničenje, kot smo mu priča v Gazi in delno tudi v Ukrajini, je lahko vojaški cilj vojne samo, če je njen ultimativni cilj genociden – fizično uničiti prebivalstvo ali ga prisiliti v migracijo, fizično uničiti vse osnovne pogoje za življenje s pomočjo sistematične materialne in socialne destrukcije ter s tem ustvariti pogoje za naselitev svojega prebivalstva in formiranje neke nove, etnično drugačne družbene skupnosti."

(Publicist Mirko Cigler o tem, da vojni v Ukrajini in Gazi kažeta totalno uničenje – ozemlja, infrastrukture in ljudi; via Dnevnikov Objektiv)