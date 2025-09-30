Aleš Hojs / »Policija na mojem domu, hišna preiskava«

Nekdanji Janšev notranji minister pod lupo kriminalistov

Aleš Hojs, nekdanji minister v Janševi vladi

© Borut Krajnc

Nekdanji notranji minister iz vrst SDS Aleš Hojs je ob hišnih preiskavah na njegovem domu za medije dejal, da ga sumijo sodelovanja s Kavaškim klanom, a da ne ve, na podlagi česa. Sumijo ga, da je od neznanega storilca na policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za Kavaški klan, kar naj bi sporočil Kavaškemu klanu, je pojasnil.

Preiskava pod vodstvom posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva pri Hojsu poteka od 6. ure zjutraj. Kot je dejal za medije, ga sumijo, da je sodeloval z znano kriminalno združbo na Balkanu Kavaškim klanom. "Ne vem na podlagi česa. Imajo odredbo," je dejal. "Da sem od neznanega storilca na policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za Kavaški klan, in sem to leta 2021 Kavaškemu klanu tudi sporočil," je pojasnil.

Na vprašanje novinarja POP TV, ali je to res storil, je nekdanji notranji minister odgovoril: "Mislim, vprašanje je res neumno."

Po informacijah STA preiskave izvaja posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Tam so za STA potrdili, da danes "izvajajo hišne preiskave v zadevi, o kateri zaradi varstva osebnih podatkov in tajnosti postopka po zakonu o tajnih podatkih ne moremo dajati konkretnih informacij".

"Nesposobnost, laž, represija - vsi totalitarni režimi ubirajo isto pot. In tudi končajo podobno."



Janez Janša,

predsednik SDS

"Ura 6.06 ... policija na mojem domu ... hišna preiskava ... Volitve so blizu," je sicer na X zjutraj zapisal Hojs in s tem namignil na domnevno politično motiviranost dogajanja.

S komentiranjem v to smer pa se mu je v svojem značilnem slogu pridružil tudi prvak SDS Janez Janša in zapisal: "Nesposobnost, laž, represija - vsi totalitarni režimi ubirajo isto pot. In tudi končajo podobno."