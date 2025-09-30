ZDA / »Slovenija izpolnjuje standarde za odpravo trgovine z ljudmi«

Tokratno letno poročilo State Departmenta Slovenijo po dveh letih ponovno uvršča v najvišji razred držav

Slovenska vlada v celoti izpolnjuje minimalne standarde za odpravo trgovine z ljudmi, navaja tokratno letno poročilo State Departmenta, ki Slovenijo po dveh letih ponovno uvršča v najvišji razred držav. Lani in predlani je bila namreč Slovenija uvrščena v drugo skupino, ker po mnenju ameriške vlade ni izpolnjevala standardov.

Za uvrstitev v višjo kategorijo je med drugim zaslužna prva obsodba trgovcev z ljudmi v zadnjih štirih letih, vendar State Department v poročilu o Sloveniji niza priporočila za še boljše delo.

"Uradniki so preiskali več primerov trgovine z ljudmi in prvič v zadnjih štirih letih kazensko preganjali kazniva dejanja trgovine z delovno silo. Vlada je zagotovila obsežno usposabljanje na področju boja proti trgovini z ljudmi za uradnike organov pregona, se povezala z mednarodno organizacijo za pripravo postopkov za prepoznavanje žrtev trgovine z ljudmi med mladoletniki brez spremstva in sprejela posodobljen nacionalni akcijski načrt za obdobje 2025-2026," piše v poročilu.

"Čeprav vlada izpolnjuje minimalne standarde, pa je identificirala manj žrtev in sprožila manj kazenskih pregonov. Organi so redno preiskovali in kazensko preganjali kazniva dejanja trgovine z ljudmi v skladu z zakoni, ki ne obravnavajo trgovine z ljudmi in predvidevajo manjše kazni. Vlada ni identificirala otrok ali prosilcev za azil kot žrtve, kljub tveganju trgovine z ljudmi v teh skupinah," navaja poročilo.

Med priporočili State Department navaja odločno preiskovanje in kazenski pregon trgovine z ljudmi ter ustrezne kazni. Prav tako poziva k proaktivnejši identifikaciji žrtev, zagotovitvi ustreznih sredstev in osebja v sprejemnih centrih za prosilce za azil, pregon trgovine z delovno silo kot kaznivega dejanja trgovine z ljudmi s strožjimi kaznimi in spremembe zakonodaje, da bo ta bolj usklajena z mednarodnim pravom.

Poleg tega priporoča tudi, naj se izboljša usposabljanje sodnikov in tožilcev na področju trgovine z ljudmi, s poudarkom na uporabi ne-fizičnih sredstev v kaznivih dejanjih trgovine z ljudmi, kot so goljufija ali psihološko prisiljevanje. Priporoča še okrepitev prizadevanj tožilcev za sistematično zahtevanje odškodnine za žrtve v kazenskih postopkih, ne glede na to, ali so državljani EU ali ne.