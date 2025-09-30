Hojsa sumijo sodelovanja s Kavaškim klanom

Nekdanji minister za notranje zadeve Aleš Hojs (SDS) naj bi od neznanega storilca na policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za Kavaški klan, in to nato Kavaškemu klanu tudi sporočil

Nekdanji minister Hojs s policijskim varovanjem med sprehodom po Ljubljani med protesti 5. novembra 2020

© Robert Balen / Večer

Nekdanji notranji minister iz vrst SDS Aleš Hojs je ob hišnih preiskavah na njegovem domu za medije dejal, da ga sumijo sodelovanja s Kavaškim klanom, a da ne ve, na podlagi česa. Sumijo ga, da je od neznanega storilca na policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za Kavaški klan, kar naj bi sporočil Kavaškemu klanu, je pojasnil.

Preiskava pod vodstvom posebnega oddelka Specializiranega državnega tožilstva pri Hojsu poteka od 6. ure zjutraj. Kot je dejal za medije, ga sumijo, da je sodeloval z znano kriminalno združbo na Balkanu Kavaškim klanom. "Ne vem na podlagi česa. Imajo odredbo," je dejal. "Da sem od neznanega storilca na policiji dobil informacijo, kdaj bo leta 2021 hišna preiskava za Kavaški klan, in sem to leta 2021 Kavaškemu klanu tudi sporočil," je pojasnil.

Na vprašanje novinarja POP TV, ali je to res storil, je nekdanji notranji minister odgovoril: "Mislim, vprašanje je res neumno."

Po informacijah STA preiskave izvaja posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili. Tam so za STA potrdili, da danes "izvajajo hišne preiskave v zadevi, o kateri zaradi varstva osebnih podatkov in tajnosti postopka po zakonu o tajnih podatkih ne moremo dajati konkretnih informacij".

"Ura 6.06 ... policija na mojem domu ... hišna preiskava ... Volitve so blizu," je sicer na X zjutraj zapisal Hojs in s tem namignil na domnevno politično motiviranost dogajanja.

S komentiranjem v to smer pa se mu je pridružil tudi prvak SDS Janša in zapisal: "Nesposobnost, laž, represija - vsi totalitarni režimi ubirajo isto pot. In tudi končajo podobno."