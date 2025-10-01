Zelenski / »Takšni situaciji še nismo bili priča«

Zaradi ruskih napadov je ukrajinska nuklearna elektrarna odrezana od omrežja

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski

© president.gov.ua

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v torek opozoril na tveganje nesreče v jedrski elektrarni Zaporožje, češ da je že teden dni izklopljena iz omrežja. Oskrbo z elektriko ji zagotavljajo dizelski agregati, situacijo pa je opisal kot kritično. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je zatrdila, da neposredne nevarnosti ni.

"Situacija je kritična. Zaradi ruskih napadov je elektrarna odrezana od omrežja," je sporočil Zelenski. Z elektriko jo napajajo dizelski agregati, od katerih eden po njegovih besedah ne deluje dobro. Rusko stran je obtožil, da preprečuje popravilo električnih vodov, ki vodijo do elektrarne, in menil, da to predstavlja grožnjo za ves svet.

Gre za najdaljšo prekinitev oskrbe z električno energijo v nuklearki, največji v Evropi, odkar je nadzor nad njo leta 2022 prevzela Rusija. "To traja že sedem dni. Takšni situaciji še nismo bili priča," je opozoril Zelenski.

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Grossi je v torek zagotovil, da so v stiku z obema stranema, da bi čim prej obnovili oskrbo z elektriko, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Situacija je kritična. Zaradi ruskih napadov je elektrarna odrezana od omrežja."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

IAEA je zatem v torek pozno zvečer zapisala, da zaradi izpada elektrike v nuklearki ni neposredne nevarnosti, dokler delujejo dizelski agregati. Vodstvo elektrarne je agencijo obvestilo, da ima nuklearka rezerve goriva za več kot deset dni delovanja, to raven pa da ohranja redna zunanja oskrba.

"Čeprav nuklearka trenutno deluje, zahvaljujoč njenim dizelskim generatorjem, ki so zadnja linija obrambe, in trenutno ni neposredne nevarnosti, dokler bodo ti delovali, to jasno ni vzdržna situacija z vidika jedrske varnosti," je dejal Grossi in dodal, da nobena stran ne bi imela koristi od jedrske nesreče.

Rusija in Ukrajina sta se že večkrat krivili za povzročanje grožnje jedrske nesreče in druga drugi pripisujeta odgovornost tudi za zadnjo prekinitev oskrbe z elektriko. Rusija je prejšnji teden zatrdila, da je elektrarna odvisna od zasilnega napajanja vse od napada, ki ga je pripisala Ukrajini.

Šest reaktorjev, ki so pred vojno proizvajali približno petino elektrike v Ukrajini, je od ruskega zavzetja ustavljenih. A elektrarna potrebuje elektriko za ohranjanje hladilnih in varnostnih sistemov, ki preprečujejo taljenje jeder v reaktorjih, kar bi lahko vodilo v jedrsko nesrečo.

Od začetka vojne je bila varnost Zaporožja že večkrat ogrožena, med drugim zaradi obstreljevanja v bližini, prekinitev oskrbe z elektriko in pomanjkanja osebja.