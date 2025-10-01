V Bratislavi razstava o Plečniku

Arhitekt Srednje Evrope

Cerkev Srca Jezusovega, Praga

© Wikipedia

V Slovaškem narodnem muzeju na Bratislavskem gradu bodo danes odprli razstavo Jože Plečnik, arhitekt Srednje Evrope. Razstava bo izpostavila vpliv profesorja Plečnika na slovaške arhitekte, ki so študirali v Pragi. Odprtja se bo na povabilo predsednika Slovaške Petra Pellegrinija udeležila tudi slovenska predsednica Nataša Pirc Musar.

Odprtja razstave, ki so jo pripravili pod pokroviteljstvom štirih predsednikov, se bosta poleg slovenske predsednice in predsednika Slovaške udeležila tudi avstrijski predsednik Alexander Van der Bellen in češki predsednik Petr Pavel, so sporočili z urada predsednice republike.

Kot so še sporočili, razstava prinaša nov pogled na Plečnikovo delo, saj jo dopolnjuje primerjava s slovaškim arhitektom Dušanom Jurkovičem, in poudarja vpliv profesorja Plečnika na slovaške arhitekte, ki so študirali v Pragi. Čeprav na Slovaškem ni Plečnikovih izvirnih del, so na razstavi predstavljena dela njegovih učencev, v katerih je prepoznaven njegov vpliv.

Predsednica Pirc Musar, ki je že aprila sprejela častno pokroviteljstvo nad razstavo, ob tem poudarja, da je Slovenija ponosna na Plečnika - vizionarja, čigar delo še danes navdihuje generacije mladih arhitektov. "Razstava je dragocena pobuda za širjenje poznavanja Plečnikove kulturne dediščine ter kot izraz spoštovanja do umetniške zapuščine, ki povezuje narode srednjeevropskega prostora," so njene besede navedli v sporočilu za javnost.

Razstavo so v Slovaškem narodnem muzeju pripravili v sodelovanju s Praškim tednom arhitekture. Kot je zapisano na spletni strani slednjega, razstava predstavi Plečnikova dela na Dunaju, v Pragi in v Ljubljani ter dela njegovih učencev, ki so imeli pomembno vlogo v arhitekturnem razvoju Srednje Evrope.

Cerkev Sv. Mihaela na Barju, Ljubljana

© Wikipedia

Eksponate za razstavo sta posodila Praški grad in Mestni muzeja Ljubljana, iz zbirk Slovaškega narodnega muzeja pa je na omenjeni spletni strani med drugim izpostavljen model Jurkovičeve vile.

Plečnik (1872-1957) je najprej obiskoval umetnoobrtno šolo v Gradcu. Na Dunaju je bil študent arhitekta Otta Wagnerja. Po končanem študiju je s štipendijo skoraj leto dni živel v Rimu ter potoval po Italiji in Franciji. Po vrnitvi s študijske poti se je za dobrih deset let ustalil na Dunaju.

Med letoma 1911 in 1921 je živel v Pragi, kjer je bil profesor na umetnoobrtni šoli. Leta 1920 je bil imenovan za arhitekta Praškega gradu, poleg tega je sprejel mesto profesorja na novoustanovljeni fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Leta 1921 se je preselil v Ljubljano, nato pa do leta 1934, ko je sodeloval pri obnovi Praškega gradu, veliko potoval med Prago in Ljubljano.

V Ljubljani je z Narodno in univerzitetno knjižnico ustvaril prostor duhovne kulture, s Križankami prostor, namenjen umetnosti, predvsem glasbi, za športne dejavnosti je zgradil stadion za Bežigradom, političnim shodom je namenil Kongresni trg, nabrežje Ljubljanice uredil za mlade zaljubljence, park Tivoli pa za mestne sprehajalce. Leta 2021 so bila izbrana Plečnikova dela v Ljubljani vpisana na Unescov seznam svetovne naravne in kulturne dediščine.

Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani

© nuk.si

Razstava Jože Plečnik, arhitekt Srednje Evrope bo v Bratislavi na ogled do 30. junija 2026.