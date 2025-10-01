Kdo letos prejme alternativno Nobelovo nagrado?

Med prejemniki skupina, ki je vprašanje podnebnih sprememb predložila Meddržavnemu sodišču

Alternativno Nobelovo nagrado Right Livelihood Award podeljujejo za prizadevanja za mir, demokracijo, človekove pravice in zdravo okolje

© rightlivelihood.org/

Alternativno Nobelovo nagrado Right Livelihood Award, ki jo podeljujejo za prizadevanja za mir, demokracijo, človekove pravice in zdravo okolje, letos prejme več skupinskih pobud proti globalnim grožnjam, je danes v Stockholmu sporočila pristojna žirija. Med njimi je skupina, ki je vprašanje podnebnih sprememb predložila Meddržavnemu sodišču.

Letošnji nagrajenci so skupina študentov s tihomorskih otokov, ki so vprašanje podnebnih sprememb predložili Meddržavnemu sodišču (ICJ), sudanska mreža za humanitarno pomoč, mjanmarska skupina za boj proti korupciji in tajvanska zagovornica digitalne demokracije.

"Skupno delovanje je najmočnejši odgovor človeštva na nasilje, polarizacijo in podnebne katastrofe," je odločitve žirije utemeljil direktor fundacije Right Livelihood Ole von Uexküll. Pogum in daljnovidnost letošnjih nagrajencev je po njegovih besedah ustvarila mrežo upanja in pokazala, da je bolj pravična in boljša prihodnost možna.

Skupina 27 študentov prava na Univerzi Južnega Pacifika v Vanuatuju, razočaranih nad počasnimi globalnimi prizadevanji za reševanje podnebnih sprememb, se je leta 2019 obrnila na ICJ v Haagu. To je julija izdalo svetovalno mnenje, da imajo države pravno obveznost, da se spopadejo s podnebnimi spremembami. Čeprav svetovalna mnenja niso pravno zavezujoča, imajo politično in pravno težo.

Po besedah žirije za dodelitev nagrade je skupina s kampanjo Pacific Islands Students Fighting Climate Change (PISFCC) prinesla poziv k podnebni pravičnosti pred najvišje sodišče na svetu, s čimer je preživetje spremenila v vprašanje pravic, podnebne ukrepe pa v pravno odgovornost.

Švedska fundacija Right Livelihood Foundation je nagradila tudi Emergency Response Rooms, mrežo prostovoljcev za razdeljevanje pomoči med državljansko vojno v Sudanu. Mrežo so označili za hrbtenico humanitarne pomoči v državi.

Med letošnjimi nagrajenci je tudi tajna skupina mjanmarskih aktivistov Justice For Myanmar (JFM), ki si prizadeva razkrinkati podjetja, ki izkoriščajo in podpirajo vojaško hunto v državi.

Tajvanska programerka in kibernetična ambasadorka Audrey Tang pa alternativno Nobelovo nagrado prejme za napredek pri uporabi digitalne tehnologije za krepitev vloge državljanov, obnovo demokracije in premostitev razlik, je utemeljila žirija.

Alternativno Nobelovo nagrado je leta 1980 vzpostavil švedsko-nemški filantrop Jakob Johann von Uexküll, potem ko švedska akademija, ki skrbi za podelitev Nobelovih nagrad, ni hotela vzpostaviti tudi nagrad za prizadevanja na področju zaščite okolja in mednarodnega razvoja.

Nagrado so doslej prejele številne svetovno znane osebnosti, kot so švedska pisateljica Astrid Lindgren, ameriški žvižgač Edward Snowden in švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg. Običajno sicer nagrade prejmejo osebnosti in organizacije, ki sicer niso v središču mednarodne pozornosti.

v96z0gyac-c