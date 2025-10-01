Nekdanji predsednik obsojen na smrt zaradi izdaje in vojnih zločinov

Vojaško sodišče v Demokratični republiki Kongo je nekdanjega predsednika države Josepha Kabilo v odsotnosti obsodilo na smrt

Joseph Kabila je državo vodil med letoma 2001 in 2019.

Vojaško sodišče v Demokratični republiki Kongo je nekdanjega predsednika države Josepha Kabilo v torek v odsotnosti obsodilo na smrt zaradi izdaje in vojnih zločinov. Obtožbe se nanašajo na njegovo vlogo v konfliktu med vlado in oboroženo protivladno skupino M23, ki je letos s pomočjo Ruande zavzela vzhodni del DR Konga.

Vojaško sodišče v Kinšasi je na koncu torkove obravnave, na kateri nekdanji predsednik ni bil prisoten niti zastopan, Kabilo spoznalo za krivega kaznivih dejanj poveličevanja nasilja, zarote, načrtovanja strmoglavljenja vlade, naklepnega umora, posilstva, mučenja in organizacije uporniškega gibanja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kabila je državo vodil med letoma 2001 in 2019. Državo je zapustil leta 2023, maja pa se je na kratko pojavil v mestu Goma na vzhodu države, ki ga zaseda M23, kar je povzročilo nemire v prestolnici Kinšasi. Maja so prav tako odpravili njegovo dosmrtno poslansko imuniteto v vlogi senatorja, kar je omogočilo julijski začetek sojenja.

Po navedbah generalnega tožilca oboroženih sil Luciena Reneja Likulie naj bi bil Kabila eden izmed glavnih organizatorjev zločinov uporniške koalicijske skupine Zavezništvo reke Kongo (AFC), ki vključuje milico M23.

Kje se predsednik trenutno nahaja, ni znano. Kazen bi bila sicer lahko izvršena le, če bi se Kabila vrnil v državo. Ob tem mu je sodišče naložilo tudi plačilo 28 milijard evrov odškodnine, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

DR Kongo, ki ga nasilje pesti že več kot tri desetletja, je lani odpravil moratorij na smrtno kazen, vendar od takrat v državi še niso izvedli nobene usmrtitve.

Po navedbah poznavalcev, ki jih navaja AFP, je cilj smrtne kazni odpraviti možnost, da bi nekdanji predsednik združil opozicijo znotraj države. Njegova stranka sodni postopek označuje kot politični proces.

Na vzhodu DR Kongo, ki je bogat z naravnimi viri, že leta potekajo spopadi med več sto različnimi oboroženimi skupinami, pri čemer največji od uporniških - M23 - pomaga vojska Ruande. Pod pokroviteljstvom ZDA sta DR Kongo in Ruanda letos sklenila mirovni sporazum.

