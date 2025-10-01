»Tisti, ki bodo preveč požrešni in pretirano ambiciozni, so obsojeni na propad«

IZJAVA DNEVA

"Multilateralizem počasi umira, sveti egoizem raste, požrešnost prav tako. Mnogi povsod vidijo nove priložnosti, da bi uresničili tisočletne sanje. Mednarodne zaveze, sporazumi in pravni red ne štejejo več. Čas je za moč, pogum in nadutost. Nekje med Washingtonom, Moskvo, Pekingom in New Delhijem poteka pravi šahovski turnir. Zmagal bo tisti, ki bo znal odigrati daljnovidne poteze – ta bo postavil nove paradigme sveta. Tisti, ki bodo preveč požrešni in pretirano ambiciozni, so obsojeni na propad. Videti je, da Rusi in Američani stavijo na stare modele, inovativne ureditve pa bolj pripadajo drugim."

(Stefano Lusa, zgodovinar in novinar, o tem, da multilateralizem počasi umira; v kolumni za Dnevnik)