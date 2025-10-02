Izrael bo Greto Thunberg in druge zajete aktiviste deportiral v Evropo

Iz držav, katerih državljani so med pridržanimi, se vrstijo kritični odzivi

Izrael bo aktiviste z ladij humanitarne flotilje na poti proti Gazi, ki jih danes prestreza eno za drugo, deportiral v Evropo, je sporočilo izraelsko zunanje ministrstvo. Iz držav, katerih državljani so med pridržanimi, se vrstijo kritični odzivi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Humanitarna flotilja Sumud je s humanitarno pomočjo na krovu in z namenom prebiti izraelsko blokado palestinske enklave pred mesecem dni odplula iz Španije. V njej je sodelovalo okrog 45 ladij z več sto politiki, aktivisti, novinarji in humanitarci na krovu. Med njimi je tudi švedska aktivistka Greta Thunberg.

Izraelska mornarica je po svarilu, naj se ne približujejo morskemu območju vojaške blokade, ponoči začela prestrezati ladje. Doslej je ustavila že veliko večino plovil, po zadnjih podatkih vsaj 40. Tudi organizatorji poročajo o izgubi stika z ladjami, obenem pa vztrajajo, da gre za nezakonito ukrepanje Izraela, ker da plujejo skozi mednarodne vode.

Številne udeleženci flotilje Global Sumud so izraelske oblasti že pridržale. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je potrdil pridržanje vsaj 22 italijanskih državljanov, s katerimi je po njegovih zagotovilih vse v redu, njihovo vrnitev v Italijo pa pričakujejo v nekaj dneh.

"Potniki so zdravi in dobrega zdravja."



Izraelsko zunanje ministrstvo

Izraelsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so pridržani na poti v Izrael, kjer se bo začel postopek njihove deportacije v Evropo. "Potniki so zdravi in dobrega zdravja," so sporočili na omrežju X in objavili fotografije Grete Thunberg in drugih aktivistov.

Španija in Italija, ki sta zaradi predhodnih incidentov z droni za zaščito flotilje na območje napotili svoji ladji, sta že v sredo aktiviste pozivali, naj se ustavijo pred območjem blizu Gaze, ki ga je Izrael razglasil za zaprtega, saj da njuno spremstvo tja ne more.

V Italiji, kjer je v podporo flotilji že potekala splošna stavka, se je danes na protestih zbralo več sto ljudi v Rimu, pa tudi v Neaplju, kjer so demonstranti blokirali vlake na glavni železniški postaji, in Bologni, kjer so se spopadli s policisti. Sindikati za petek pozivajo k novi stavki, s katero želijo od vlade izsiliti ostrejše ukrepanje proti izraelskemu ravnanju v Gazi.

Španija je medtem zaradi prestrezanja ladij danes na pogovor poklicala izraelskega veleposlanika, kolumbijski predsednik Gustavo Petro pa je napovedal, da bo zaradi tega iz države izgnal še vse preostale izraelske diplomate.

Turčija je sporočila, da je sprožila preiskavo ukrepanja Izraela, saj je med pridržanimi tudi 24 turških državljanov. Naj nemudoma izpusti aktiviste, med katerimi je tudi vnuk Nelsona Mandele, je Izrael pozval tudi južnoafriški predsednik Cyril Ramaphosa.

