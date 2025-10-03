Kam naj se dam? / Premalo študentskih postelj in sob

Skrb zbujajoči podatki

Študentski domovi (Univerza v Mariboru)

© studentskidomovi.um.si

V Ljubljani in na Primorskem z začetkom študijskega leta znova povzroča težave pomanjkanje ležišč v študentskih domovih. Podatki so skrb zbujajoči – Študentska organizacija Univerze v Ljubljani poroča, da je na prednostnem seznamu za prostor v študentskem domu več kot 3000 študentov, Študentska organizacija Univerze na Primorskem opozarja, da tam potrebujejo okoli 1000 postelj. Le 36 odstotkov študentov ljubljanske univerze ima stalno prebivališče v osrednjeslovenski regiji, to pomeni, da jih skoraj dve tretjini potrebujeta neko obliko nastanitve.

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) trenutno opravlja raziskavo o bivanju. Prvi podatki so razkrili, da 83 odstokov študentov v študentskem domu biva zaradi ugodnejše cene, 61 odstotkov zaradi lokacije. Po podatkih ŠOS je le četrtina študentov sobo v študentskem domu dobila takoj, petina v enem mesecu, tretjina jih je čakala do pol leta, preostali so čakali pol leta in več. Zaradi premalo postelj v domovih in čakanja so si študentje prisiljeni nastanitev poiskati na nepredvidljivem in dragem nepremičninskem trgu, največ težav jim povzročajo visoke najemnine, visoki stroški, slabe bivalne razmere. Anketiranci so prav tako razkrili, da jih v študentskih domovih motita zastarela oprema in slabo vzdrževanje prostorov. Zadnji študentski dom je bil v Ljubljani zgrajen leta 2006. »

Prihodnje leto se bodo začeli postopki za gradnjo študentskega doma Roška s 380 ležišči po sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta, katerega sprejetje MOL načrtuje do konca leta 2025. Pričakujemo tudi spremembo OPN MOL za gradnjo doma Brinje s 696 ležišči,« o načrtih za gradnjo novih domov pravijo na ministrstvu za visoko šolstvo. Kot zatrjujejo, so v treh letih vložili denar v financiranje najemnin, nakup in preureditev objekta Prisoje 9B v Kopru, v prenovo Študentskega doma 1 na Tyrševi ulici v Mariboru in vzdrževanje domov v Ljubljani, Mariboru in Kopru. Lani je bilo za naložbe v študentske domove namenjenih 10,6 milijona evrov, s temi sredstvi so odkupili Akademski kolegij semenišča v Ljubljani, financirali objekt Barka 2 v Kopru s 119 novimi ležišči, skoraj milijon evrov je bilo vloženih v pripravo prostorske dokumentacije za nov študentski dom na Roški v Ljubljani ter pol milijona evrov za prenovo Študentskega doma 15 v Mariboru. Ministrstvo načrtuje še zaključek obnove tega doma in nadaljevanje prenove študentskega doma Depandansa. »Letos bo ministrstvo namenilo tri milijone evrov več za subvencionirane oblike bivanja. Za leto 2026 pa ocenjujemo, da bo za subvencije namenjenih okoli 7,5 milijona evrov.«

Načrti in obljube torej so, a postelj še vedno primanjkuje, novega doma pa v Ljubljani ni bilo že 20 let. Stvari potekajo prepočasi, bivalna stiska je psihološka stiska. Leta minevajo, medtem študenti čakajo, plačujejo visoke najemnine in živijo v negotovosti.