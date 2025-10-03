SDS in narkokartel?

V torek je policija pri Alešu Hojsu, podpredsedniku SDS in nekdanjem notranjem ministru v vladi Janeza Janše, opravila hišno preiskavo. Iz odredbe za preiskavo izhaja, da ga policija in tožilstvo sumita, da je od policije pridobil notranje informacije o hišnih preiskavah in jih potem posredoval obtoženim članom narkokartela Kavaški klan. Tem naj bi bile koristile, da so se na racije vnaprej pripravili. SDS in njeni vodilni so bili večkrat osumljeni hoje po robu zakona, ampak druženje z organiziranim kriminalom je nekaj novega.

Celoten članek je na voljo le naročnikom. Če želite zakupiti članek, je cena 4,5 EUR. S tem nakupom si zagotovite tudi enotedenski dostop do vseh ostalih zaklenjenih vsebin. Kako do tedenskega zakupa?

Aleš Hojs, nekdanji minister za notranje zadeve in podpredsednik stranke SDS

© Luka Dakskobler

V torek je policija pri Alešu Hojsu, podpredsedniku SDS in nekdanjem notranjem ministru v vladi Janeza Janše, opravila hišno preiskavo. Iz odredbe za preiskavo izhaja, da ga policija in tožilstvo sumita, da je od policije pridobil notranje informacije o hišnih preiskavah in jih potem posredoval obtoženim članom narkokartela Kavaški klan. Tem naj bi bile koristile, da so se na racije vnaprej pripravili. SDS in njeni vodilni so bili večkrat osumljeni hoje po robu zakona, ampak druženje z organiziranim kriminalom je nekaj novega.

Kot je dan kasneje pojasnil Hojs, ga sumijo, da je od policiji še neznanega policista pridobil omenjene podatke o preiskavah in jih posredoval naprej. Policija naj bi bila med preiskavo prestregla komunikacijo »sorodnika mojega podnajemnika«, v kateri je ta pripadnikom kriminalnega podzemlja sporočil, kdaj bodo hišne preiskave, in dodal, da je informacijo pridobil od notranjega ministra Aleša Hojsa, ter v dokaz poslal posnetek zaslona svojega telefona z ministrovo mobilno številko in imenom. Ob tem je Hojs dodal, da od policije »nikoli nisem pridobil nobene od omenjenih informacij in da jih zato tudi nisem mogel nikomur posredovati«. Zadevo vidi kot predvolilno zlorabo represivnih organov, kakršne se njegovi stranki menda redno dogajajo že desetletja in ji »nedvomno škodijo«.

Njegov odvetnik Franci Matoz, sicer tudi odvetnik predsednika stranke Janeza Janše, je med drugim dejal, da gre po njegovem mnenju za primer tega, ko si male ribe v hierarhiji organiziranega kriminala »dvigujejo rating tako, da rečejo, da nekoga poznajo, in se sklicujejo na njegovo ime«, v tem primeru na Aleša Hojsa.

Prvič, nekoliko čudno je, da Hojsov odvetnik to poudarja, saj se kriminalci tako sklicujejo predvsem na ljudi, ki so zaupanja vredni z vidika kriminalnega podzemlja. Drugič pa je dejstvo, da četudi bi šlo za predvolilno zaroto policije, ta ne bi bila mogoča, če se Hojsovo ime ne bi dejansko pojavilo v množici potencialnih storilcev kaznivih dejanj med preiskavo kriminalnega podzemlja.

Mogoče je torej, da gre za naključje, da je bilo Hojsovo ime res zlorabljeno, Hojs pač nima sreče. Ta možnost obstaja tudi v vseh drugih primerih, ko so na SDS leteli očitki o bratenju z organiziranim kriminalom. Recimo, ko je leta 2018 stranka najela skoraj pol milijona predvolilnega posojila osebno od Dijane Đuđić iz Prijedora v BiH, sicer prijateljice in poslovne partnerice davčnega svetovalca Roka Snežiča, ki je bil v preteklosti večkrat osumljen in tudi obsojen zaradi goljufij, pranja denarja in davčnih utaj. Tudi ko je policija aprila 2020 Franca Breznika, tedanjega državnega sekretarja prav pri ministru Hojsu, ujela vinjenega za volanom, se je izkazalo, da se je vračal s sestanka s predstavniki družbe Rastoder, sicer uvozniki eksotičnega sadja, ki jih je tedaj preiskovala policija, saj so v njihovih zabojnikih z bananami našli tudi kokain.

Seveda je mogoče, da so vse to res naključja, bilo bi nepošteno, če bi SDS očitali povezave z organiziranim kriminalom.

A zdi se, da je teh naključij vedno več in morda že malo preveč, da bi lahko kar slepo verjeli na besedo, da so to dejansko naključja. Javnost se bo glede tega počasi začela počutiti tako, kot se počutijo starši mladoletnega otroka, ko ga že tretjič, četrtič ali petič dobijo s cigareto v roki – in želijo verjeti njegovemu izgovoru, da jo zgolj drži, sicer pa jo kadi prijatelj, ki je na hitro nekam skočil …