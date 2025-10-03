Iskanje brez piškotkov ni možno

Luka Volk

Pavel Rupar je oskrunil blagoslovljeni simbol otrok z rakom

Veliki prevzetnež

© Pavel Rupar, X

Ko se je slovenska delegacija udeležila slovesnega začetka pontifikata papeža Leona XIV. v Vatikanu, sta premier Robert Golob in njegova partnerka Tina Gaber tja odnesla blagoslovit plišastega kužka Zlatka deklice Enje, ki je premagala hudo bolezen. Prejšnji mesec je ta nato dobil stalni dom v baziliki Marije Pomagaj na Brezjah, v kapeli, namenjeni otrokom z rakom in njihovim družinam. To je tako zmotilo nasilneža Pavla Ruparja, da se je odločil kužka pokriti z zastavo Evropske unije, s tem dejanjem pa se je celo pohvalil na družbenih omrežjih.

 

Luka Volk

© Pavel Rupar, X

Na dejanje se je v intervjuju za Večer odzval pater Pavle Jakop, frančiškan in župnik v župniji Marijinega oznanjenja na Tromostovju; potezo je označil za »nestrpnost« ter »znak velike samovolje in nadutosti«. V katoliški cerkvi so vedno »bili tudi nestrpneži, ki so v tem duhu, z ognjem in mečem, nasilno kaj počeli,« je nadaljeval. In dodal, da pri takšnih dejanjih »ne gre za pobožnost, ne gre za pravovernost, za gorečnost, za Kristusa«, temveč »gre bolj za opozoriti nase, ’tu sem, jaz bom to naredil’«. Gre, lahko dodamo, za čisto prevzetnost. »Če je prekril tega kužka, ne bo nihče bolj veren in bolj narodno zaveden. To ni način.« Kužek je postal »sporen«, ko se je vanj obregnil poslanec SDS Zvone Černač, njegov žaljivi tvit pa je sprožil goro podobnih.

»Cerkev je dom za vse, grešniki smo pa itak vsi. Eni bolj javno, drugi malo manj,« bi o vsem tem dejal Pavle Jakop.

