Naslovnica nove Mladine / KOVID KOALICIJA SE VRAČA

Kmalu pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani

V petek, 3. oktobraa, izide nova Mladina! V 40. letošnji številki, ki bo na voljo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani, pišemo o tako imenovani kovid koaliciji. Slednja se želi namreč na naslednjih volitvah vrniti na oblast. Naslovnico je oblikoval Damjan Ilić, fotografije pa je prispeval Borut Krajnc.

Priskrbite si svoj izvod, v katerem boste našli še veliko zanimivih, poglobljenih aktualnih vsebin!

NA MLADINO SE LAHKO NAROČITE NA TEM SPLETNEM NASLOVU >>

Lahko nam tudi pišete na e-naslov narocnine@mladina.si ali na poštni naslov Mladina, Dunajska 51, Ljubljana.

Dosegljivi smo tudi na telefonski številki 01 230 65 30.