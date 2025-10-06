Zasegli več kot 11.500 ton hrane in 1,4 milijona litrov pijač dvomljivega izvora

Skupna vrednost zaseženih izdelkov je ocenjena na 95 milijon evrov

V mednarodni operaciji, ki so jo izvedli Evropski policijski urad Europol, Evropski urad za boj proti goljufijam (Olaf), Evropska komisija in organi pregona iz 31 držav, so oblasti zasegle več kot 11.500 ton hrane in 1,4 milijona litrov pijač dvomljivega izvora. Skupna vrednost zaseženih izdelkov je ocenjena na 95 milijon evrov.

Po navedbah Europola so v 14. izvedbi operacije Opson, ki je med drugim potekala v Italiji, Španiji, Gruziji in na Portugalskem, s trga umaknili 259.012 paketov, 11.566 ton in 1,4 milijona litrov spornih živil.

Med operacijo je bilo pravosodnim organom prijavljenih 631 oseb, oblasti so izdale 101 nalog za prijetje, razbitih pa je bilo 13 organiziranih kriminalnih združb. Skupna vrednost zaseženih pokvarjenih izdelkov hrane znaša približno 95 milijonov evrov.

Eden izmed glavnih odkritih trendov med letošnjo akcijo je infiltracija kriminalnih združb v podjetja za ravnanje z odpadki, s ciljem pridobivanja hrane s pretečenim rokom uporabe, še navaja Europol. Kriminalne združbe so nato to blago prepakirale, stare datume odstranile, na embalažo natisnile nove lažne datume roka za uporabo in prepakirano hrano vrnile v legalno dobavno verigo.

Obseg goljufij v živilskem sektorju pa ni omejen le na ponatis lažnih datumov roka za uporabo. Med pogostimi zlorabami so tudi geografske označbe izvora živil in pijač. Poleg tega so oblasti opazile več primerov prodaje mesa in mesnih izdelkov restavracijam ali potrošnikom, čeprav so bili ti shranjeni v podpovprečnih pogojih ali v klavnicah, ki niso spoštovale zakonskih in potrebnih higienskih standardov.

Živila, ki so se najpogosteje pojavile med zlorabami, so olivno olje, vino, meso in morska hrana.

Operacija Opson, ki jo vodi Europol, je sicer del širše evropske platforme Empact za boj proti mednarodnemu kriminalu. Cilj je zaščititi javno zdravje in varnost potrošnikov v EU in drugod z operativnim in strateškim sodelovanjem nacionalnih in mednarodnih institucij.

Akcijo izvajajo vsako leto in vključujejo široko paleto živilskih izdelkov, od svežega mesa, sadja in zelenjave, sladkarij, maščob in olj ter do prehranskih dopolnil in aditivov.