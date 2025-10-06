»Politični« pregon Janeza Janše

IZJAVA DNEVA

"Trditev o političnem pregonu, ki ga nad slovensko desnico vršijo tako policija kot tožilstvo in sodišča, je postala del političnega diskurza, ki ga predvsem Janša in drugi vidni esdeesovci uporabijo zmeraj, kadar jih organi odkrivanja in pregona vzamejo pod drobnogled. In seveda ob tem ne pozabijo še ene besede: Patria. Proces, 'ki ga je globoka država sproducirala z namenom, da Janši ukrade volitve' - če zelo na kratko povzamemo vedno znova ponovljene besede, ki prihajajo iz vrst danes največje opozicijske stranke. A če preletimo časovnico primera domnevno spornega nakupa, ki se je pri nas končal z zastaranjem, na Finskem z oprostilnimi sodbami nekdanjih vodilnih predstavnikov Patrie, v Avstriji pa z obsodilnimi sodbami posrednika, je dejstvo, da gre za primer, ki se je vlekel dolgih sedem let."

"Drži, da je le tri tedne pred parlamentarnimi volitvami v Slovenji 2008 finska televizija objavila oddajo Resnica o Patrii, kar naj bi, po mnenju desnice, vplivalo na volilni rezultat SDS, ki so ji volivci nato namenili drugo mesto - prvo je odnesla SD. A dokazov, da je finska oddaja res bistveno vplivala na volilne rezultate, ni. SDS je namreč prav na tistih volitvah prejela odstotkovno več glasov kot kadarkoli kasneje, tudi več kot štiri leta poprej, ko je Janša sestavil svojo prvo vlado."

(Novinarka Elizabeta Planinšič o političnem pregonu: via Večerova priloga V soboto)