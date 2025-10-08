Nobelova nagrada za kemijo za razvoj kovinsko-organskih ogrodij

Letošnji Nobelovi nagrajenci so ustvarili molekularne konstrukcije z velikimi prostori, skozi katere se lahko pretakajo plini in druge kemikalije

Nobelovo nagrado za kemijo letos prejmejo znanstveniki Susumu Kitagawa, Richard Robson in Omar M. Yaghi za razvoj kovinsko-organskih ogrodij, je danes v Stockholmu sporočila švedska kraljeva akademija znanosti. Te porozne strukture se med drugim lahko uporabljajo za zajemanje ogljikovega dioksida in pridobivanje vode iz puščavskega zraka.

Letošnji Nobelovi nagrajenci so ustvarili molekularne konstrukcije z velikimi prostori, skozi katere se lahko pretakajo plini in druge kemikalije. "Te konstrukcije, kovinsko-organske strukture, se lahko uporabljajo za pridobivanje vode iz puščavskega zraka, zajemanje ogljikovega dioksida, shranjevanje strupenih plinov ali kataliziranje kemijskih reakcij," je ob razglasitvi nagrajencev poudaril Nobelov odbor.

Z razvojem kovinsko-organskih ogrodij so lavreati kemikom ponudili nove priložnosti za reševanje nekaterih izzivov, s katerimi se soočamo, so dodali.

Kovinsko-organska ogrodja so kristalne trdne snovi z visoko urejeno mikroporozno strukturo, veliko specifično površino in nastavljivimi fizikalno-kemijskimi lastnosti.

Kot je pojasnil Nobelov odbor, je kovinsko-organska ogrodja s spreminjanjem gradnikov mogoče oblikovati tako, da zajamejo in shranijo določene snovi. Lahko tudi spodbujajo kemijske reakcije ali prevajajo elektriko.

Predsednik Nobelovega odbora za kemijo Heiner Linke je pojasnil, da imajo kovinsko-organske strukture ogromen potencial, saj prinašajo doslej nepredvidene možnosti za izdelavo materialov po meri z novimi funkcijami.

Robson je po navedbah Nobelovega odbora leta 1989 preizkusil novo uporabo lastnosti atomov z uporabo bakrovih ionov. "Ko so se združili, so se povezali v dobro urejen, prostoren kristal. Bil je kot diamant, poln neštetih votlin," so pojasnili. Kitagawa je kasneje dokazal, da ti materiali lahko absorbirajo pline, kot sta dušik in kisik. Omar M. Yaghi pa si je prizadeval doseči bolj stabilno konstrukcijo kovinsko-organskih ogrodij.

V nasprotju s prejšnjimi dnevi, ko Nobelov odbor ni uspel takoj priklicati vseh nagrajencev za medicino in fiziko, so danes uspeli obvestiti vse tri lavreate. Vsi so bili presenečeni, a veseli, je pojasnil član odbora.

Eden od nagrajencev, Japonec Kitagawa, je po telefonu tudi odgovarjal na novinarska vprašanja. Med drugim je dejal, da je počaščen in vesel, da je njegovo dolgoletno delo dobilo priznanje. "V veselje mi je, da odkrivam nove značilnosti teh materialov," je še povedal.

Susumu Kitagava je profesor na Univerzi v Kjotu na Japonskem. Richard Robson se je rodil v Glasburnu v Veliki Britaniji, zdaj pa je profesor na Univerzi v Melbournu v Avstraliji, Omar M. Yaghi pa se je rodil leta 1965 v Amanu v Jordaniji, zdaj je profesor na kalifornijski univerzi Berkeley v ZDA.

Kitagawa je že več let veljal za enega od možnih kandidatov za Nobelovo nagrado, strokovnjaki so v zvezi s tem pogosto omenjali tudi Yaghija.

Vsaka nagrada letos prinaša ček v vrednosti 11 milijonov švedskih kron milijon evrov. Ker so dobitniki trije, si bodo ta znesek enakovredno razdelili.

Nagrade bodo tako kot vsako leto podelili 10. decembra v Oslu in Stockholmu na obletnico smrti švedskega kemika, inženirja in izumitelja dinamita Alfreda Nobela.

Lani so Nobelovo nagrado za kemijo prejeli ameriški znanstvenik David Baker za računalniško načrtovanje proteinov ter britansko-ameriški znanstveni dvojec Demis Hassabis in John Jumper za delo na področju napovedovanja strukture proteinov z umetno inteligenco.

