Umetna inteligenca v Sloveniji

Kako dobro jo poznamo?

Pomen in prisotnost tehnologij umetne inteligence v vsakdanjem življenju in gospodarstvu se krepita. To odražajo tudi statistični podatki, saj je delež prebivalcev, ki poznajo tehnologije umetne inteligence, v letu dni do prvega četrtletja letos narasel za 11 odstotnih točk - z lanskih 57 odstotkov na 68 odstotkov.

Povečala se je tudi uporaba orodij generativne umetne inteligence, kot so ChatGPT, Copilot, DeepL, Gemini, DALL-E, ugotavljajo na Statističnem uradu RS. Ta orodja je v prvem četrtletju letos uporabljalo 38 odstotkov prebivalcev, kar je 17 odstotnih točk več kot pred letom dni. Največ uporabnikov je bilo med mladimi, hitro pa raste tudi število uporabnikov v starostni skupini 55 do 64 let.

Uporabniki orodij generativne umetne inteligence so ta najpogosteje uporabljali za zasebne namene, sledili so službeni nameni in formalno izobraževanje.

Internet je v letošnjem prvem četrtletju uporabljalo 92 odstotkov oseb, starih od 16 do 74 let. Pri tem so ga med 16- do 54-letniki uporabljali skoraj vsi. Delež uporabnikov v starostni skupini od 65 do 74 let pa je bil za pet odstotnih točk večji kot lani in s tem največji do zdaj (71 odstotkov).

Povečala se je tudi pogostost uporabe. Narasla sta namreč deleža tistih, ki internet uporabljajo vsak dan oz. skoraj vsak dan (88 odstotkov), in tistih, ki ga uporabljajo še pogosteje, to je večkrat na dan (86 odstotkov).

Interneta medtem še nikoli ni uporabljalo šest odstotkov prebivalcev, kar je eno odstotno točko manj kot v prvem četrtletju lani. Neuporabniki so kot glavne razloge navedli, da interneta ne potrebujejo, da za njegovo uporabo nimajo dovolj znanja ali pa da jih ne zanima.