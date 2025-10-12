»S tem se ruši tudi zaupanje v politiko in politike same«

Predsednica republike Nataša Pirc Musar opozarja, da ima rušenje neodvisnih državnih organov z grobim obračunavanjem v javnosti lahko številne posledice

Rušenje neodvisnih državnih organov z grobim obračunavanjem v javnosti ima lahko številne posledice. Najhujša je rušenje zaupanja v pravno državo, druga, ki se je morda politiki ne zavedamo dovolj, pa je, da se ruši tudi zaupanje v politiko in politike same, o sporu med kabinetom predsednika vlade in KPK meni predsednica Nataša Pirc Musar.

Predsednica Pirc Musar se je na aktualno dogajanje, potem ko je predsednik Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) Robert Šumi v javnem pismu premierja Roberta Goloba v javnem pismu pozval, da se zavzame za vrnitev javne komunikacije na spoštljivo raven, namesto tega pa naletel na oster odziv premierjevega kabineta, odzvala za TV Slovenija ob robu današnjega vseslovenskega srečanja kmetov na Slomu pri Ponikvi.

Predsednik protikorupcijske komisije Šumi je Goloba ob dogodkih preteklih dni v javnem pismu pozval, naj se zavzame za to, da se javna komunikacija vrne na spoštljivo raven. Želi si, da bi Golob in ostali nosilci najvišjih javnih funkcij razumeli pomen in vlogo neodvisnih nadzornih institucij, je dodal.

Javno pismo Golobu je Šumi poslal po tistem, ko so se s strani predstavnikov Svobode in premierjevega odvetnika Stojana Zdolška javno zvrstili očitki na delo komisije. V zadnjih dneh je KPK namreč izdala osnutka ugotovitev preiskav, ki jih zoper premierja Goloba vodi v zadevah Bobnar in Karigador.

A iz premierjevega kabineta so odgovorili z ostrim odzivom, v katerem so zapisali, da so Šumijevo pismo, ki po njihovem vsebuje očitke o domnevnih političnih pritiskih na delo neodvisnega nadzornega organa, sprejeli z veliko mero začudenja. "Ti očitki niso le brez stvarne osnove, temveč so tudi v popolnem nasprotju z dejanskim stanjem in dosedanjimi sistemskimi ukrepi te vlade za krepitev neodvisnosti KPK in boj proti korupciji," so sporočili iz premierjevega kabineta.

Od dopisovanja se je distancirala predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, sicer članica Gibanja Svoboda, ki je na družbenem omrežju Facebook zapisala, da obračunavanje politike s KPK ni v skladu z njenimi vrednotami in načeli. Kot je dodala, spoštuje, da so mnenja o delovanju nadzornih institucij različna, kljub temu pa jim moramo v demokratični družbi in pravni državi pokazati temeljno spoštovanje.

Koalicijski SD in Levica sta prav tako izpostavili pomen spoštovanja neodvisnih institucij, iz poslanske skupine Svobode pa so sporočili, da je čas, da se razplamtele strasti umirijo, institucije pa naj svoje delo opravijo daleč od medijev in politike.