»Kitajska ne želi, da bi Rusija izgubila v tej vojni« IZJAVA DNEVA

"Kitajska ne želi, da bi Rusija izgubila v tej vojni. Sicer ni zelo veliko investirala v to, da bi Rusija v njej zmagala, a ji je izkazala odločno podporo. V bistvu so imeli pred tem precej dobre odnose z Ukrajino, a so jih bili pripravljeni opustiti, ker je bil njihov odnos s Putinom močnejši. Na dolgi rok Kitajci prav tako želijo rusko podporo v zvezi s Tajvanom, če bi se sami odločili za invazijo. Niso pa pri tem bili radodarni do Rusije. Če pogledate pogoje pri številnih poslih, ki so jih v tem času sklenili s kitajskimi podjetji, tudi tistimi, ki so povezana z državo, so bili ti precej ostri, in to v situaciji, ko Rusija nima drugih možnosti. Zanimivo je tudi to, da so se v glavnem strinjali tudi s finančnimi sankcijami, saj je ameriško obvladovanje mednarodnega bančnega sistema tako močno, da so se celo kitajske banke bale posledic, če bi kršile sankcije zoper Rusijo."

(James Palmer, urednik revije Foreign Policy, o tem, kako vidi vlogo Kitajske v vojni v Ukrajini; v intervjuju za Večer)