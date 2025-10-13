»Ukrajinci s svojim pogumom navdihujejo svet« Ukrajinski energetski sektor pred zimo znova tarča ruskega obstreljevanja STA

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas je danes prispela v Kijev, da bi z ukrajinskimi predstavniki govorila o finančni in vojaški podpori EU ter zaščiti ukrajinskega energetskega sektorja, ki je pred zimo znova tarča okrepljenega ruskega obstreljevanja. V Kijevu pa so po nizu napadov napovedali omejitve porabe elektrike v več regijah.

"Ukrajinci s svojim pogumom navdihujejo svet. Njihova odpornost zahteva našo polno podporo," je zapisala Kallas na družbenem omrežju X, kjer je objavila novico o obisku Kijeva. Kallas, ki je v ukrajinsko prestolnico pripotovala z vlakom, je ob prihodu sprejel ukrajinski zunanji minister Andrij Sibiha.

Kot je še sporočila Kallas, je prispela na pogovore o finančni in vojaški podpori Ukrajini, varnosti ukrajinskega energetskega sektorja in odgovornosti Rusije za njene vojne zločine.

Obisk Kallas sovpada z razpravo med državami članicami EU o morebitni uporabi zamrznjenih ruskih sredstev za financiranje nadaljnje podpore Ukrajini.

Rusija, kot že minule zime, v zadnjih tednih krepi napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo, zaradi česar so številna gospodinjstva v več regijah ostala brez elektrike in oskrbe z vodo.

Ukrajina je danes sporočila, da po nizu ruskih zračnih napadov na elektroenergetske objekte v minulih dneh uvaja omejitve porabe energije v najmanj sedmih regijah, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je navedlo ministrstvo za energijo, so bili zaradi težkih razmer v energetskem sistemu, ki so jih povzročili nedavni ruski napadi, v regijah uvedeni izredni izklopi električne energije, pri čemer je naštelo predvsem območja v vzhodnem in osrednjem delu države.

Med temi je tudi regija Doneck, kjer so oblasti prebivalce pozvale, naj zapustijo območje zaradi ciljno usmerjenih napadov na električno omrežje.

Ukrajinske zračne sile pa so na Telegramu danes sporočile, da so minulo noč nad severnim, vzhodnim in južnim delom države sestrelile 69 od 82 ruskih dronov.