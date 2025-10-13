Zgrešena politika velikega novega amerikanizma IZJAVA DNEVA

"Civilizacijska ločnica med Vzhodom in Zahodom še nikoli ni bila tako izrazita, a hkrati tudi še ne tako zabrisana. Države 'demokratičnega' Zahoda še nikoli niso bile tako vsaksebi, celo države EU komajda še povezuje nekaj svilenih niti in želja po masivnem novem oboroževanju. In države Vzhoda in globalnega Juga še nikoli niso bile tako (učinkovito) povezane. Katalizator je bil kajpak Donald Trump, njegova zgrešena politika velikega novega amerikanizma, ki jo tako na notranje- kot na zunanjepolitičnem področju spodjeda in finančno izčrpava prav sionizem."

"Merska enota stabilnosti in gospodarske učinkovitosti je postala Kitajska, ki ne začenja vojn, ne več Amerika, merski enoti vojaške (ne)učinkovitosti pa Rusija in Izrael. V teh koordinatah se je spontano začela izrisovati nova podoba sveta jutrišnjega dne in te podobe ne zaznamuje le zaokrožanje velikih blokov in na novo definirana enost Vzhoda in globalnega Juga proti razdrobljenemu Zahodu, temveč tudi naraščajoči pojav avtokratov in avtokratskih praks v doslej demokratičnih državah."

(Novinar Janez Markeš o civilizacijski ločnici med Vzhodom in Zahodom: via Delova Sobotna priloga)