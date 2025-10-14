Kultura / Glasovanja o sodelovanju Izraela na Evroviziji ne bo Evropska radiodifuzna zveza (EBU) odpovedala novembrsko izredno sejo

© Flickr

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je zaradi "razvoja dogodkov" v Gazi odpovedala novembrsko izredno sejo generalne skupščine organizacije, na kateri naj bi članice EBU-ja glasovale o udeležbi Izraela na Evroviziji 2026.

Novembrskega izrednega glasovanja o udeležbi Izraela na Evroviziji ne bo. Točka bo – če bo – uvrščena na dnevni red decembrskega rednega zasedanja članic, je odločila Evropska radiodifuzna zveza (EBU). Razlog naj bi bil v "razvoju dogodkov na Bližnjem vzhodu" – podpisu mirovnega načrta za Gazo in premirju med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, so zapisali na MMC RTV Slovenija.

"Odbor se je strinjal, da bo to vprašanje uvrstil na dnevni red redne zimske generalne skupščine, ki bo decembra," piše v izjavi EBU-ja. Pri tem EBU na vprašanje Reutersa ni pojasnil, ali bo glasovanje o sodelovanju Izraela še vedno potekalo. Podrobnosti o zasedanju bodo v prihodnjih tednih posredovali članom EBU-ja. Izraelska radiotelevizija KAN se na novico še ni odzvala.

Ob tem je Avstrija znova pozvala države, naj zaradi udeležbe Izraela ne bojkotirajo prireditve, ki bo prihodnje leto na Dunaju. Doslej so se o bojkotu poleg Slovenije izrekle še Irska, Nizozemska, Islandija in Španija. Njihovo stališče je podprla tudi belgijska radiotelevizija. Avstrijska nacionalna radiotelevizija ORF, ki bo gostila tekmovanje leta 2026, pa je izjavila, da pozdravlja odločitev EBU-ja.

Glasovanje o udeležbi Izraela je bilo težko pričakovano, saj naj bi bila odločitev sprejeta na podlagi večinskega glasovanja – Izraelu bi bilo prihodnje leto dovoljen nastop na Dunaju, če bi za to glasovala večina sodelujočih. Vsaka država članica bi imela po en glas. Z odpovedjo glasovanja je bila vsaka uradna odločitev za nedoločen čas odložena, so še zapisali na MMC RTV Slovenija.

Po letošnji zmagi avstrijskega predstavnika, pevca JJ s pesmijo Wasted Love v švicarskem Baslu bo prizorišče glasbenega tekmovanja maja 2026 v dunajski Stadthalle. Veliki finale evrovizijskega tekmovanja bo v soboto, 16. maja 2026, oba polfinalna večera pred tem pa 12. in 14. maja.