Kultura / Med najboljšimi otroškimi knjigami tudi slovenske Izbrali so dela Modrosti mačjega vojvode, Dekle, obljubljeno soncu ter Vse živali družine Cmok STA

Mednarodni katalog najboljših otroških knjig, ki ga vsako leto pripravlja mednarodna mladinska knjižnica Internationale Jugendbibliothek, letos zajema tudi tri slovenske knjige. Izbrali so dela Modrosti mačjega vojvode, Dekle, obljubljeno soncu. Bosanske, hrvaške, makedonske, slovenske in srbske ljudske pravljice ter Vse živali družine Cmok.

Knjiga Modrosti mačjega vojvode avtorice Tine Arnuš Pupis z ilustracijami Iztoka Sitarja je lani izšla pri založbi Pivec. Kot piše v katalogu, v otroški knjigi iz perspektive veličastne mačke, vojvode Leopolda, znanega tudi kot Poldija, spoznamo zgodbo družine Kovač. Babica, ki jo ima Poldi tako rad, postaja vse bolj pozabljiva, počne čudne stvari in se ne more spomniti imen, nekega dne pa jo družina namerava namestiti v dom za ostarele.

Iz subtilnih namigov v pripovedi postane jasno, da slednja odločitev obremenjuje družino in povzroča napetosti. Poldi pa situacijo dojema iz perspektive živali, ki ne razume vsega, ima pa izostreno intuicijo.

Dekle, obljubljeno soncu. Bosanske, hrvaške, makedonske, slovenske in srbske ljudske pravljice je delo pripovedovalke Špele Frlic, pod ilustracije pa se podpisuje Ana Zavadlav. Lani so jo izdali pri založbi Mladinska knjiga. Po navedbah v katalogu antologija dokazuje, da ljudske pripovedi niso zastarele - so razburljive, raznolike in vsekakor niso namenjene le najmlajšim otrokom.

Frlic ni le zbrala gradiva ljudskih pripovedk iz različnih kultur nekdanje Jugoslavije, obenem je v ospredje postavila močne ženske in deklice. Te niso vedno dobre, poslušne in podrejene, ampak se uveljavljajo s svojo ostro, ekscentrično osebnostjo in lastnimi strategijami, tudi za preživetje.

Tretja od uvrščenih knjig Vse živali družine Cmok pisateljice Mateje Gomboc in ilustratorke Marte Bartolj pa je lani izšla pri založbi Miš. Pija in njeni sestri v vsakem poglavju knjige vedno znova najdejo načine, kako prekršiti najpomembnejše družinsko pravilo, ki pravi, da v stanovanju ni prostora za živali.

Zgodba, pripovedovana iz perspektive devetletnice na otroški in iskren način prikazuje, kako se število hišnih ljubljenčkov vztrajno povečuje, dokler dom družine Cmok ne postane dom hordi hišnih ljubljenčkov.

Letošnji seznam priporočil vsebuje kratke opise izbranih 215 novih otroških in mladinskih knjig v 49 jezikih iz 63 držav. Katalog bodo predstavili na knjižnem sejmu v Frankfurtu, ki se začne v sredo.