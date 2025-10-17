Spremljanje debate o božičnici v oddaji 24ur zvečer pod vodstvom Uroša Slaka postaja nekakšen poseben užitek. In to ne v negativnem smislu – ampak pozitivnem. Poročali smo že o soočenju direktorja Gospodarske zbornice Slovenije Mitje Gorenščka in prvega sindikalista Andreja Zorka, v katerem je slednji tako lepo in jasno pokazal, kako prvi mož kapitala zavaja. Zorko je takrat razkril, da si Gorenšček izmišljuje postopke glede procedure, o sami božičnici pa govori kot o nečem, kar naj bi bilo v normalnem svetu kapitalizma socialistično in neobstoječe. A to je daleč od resnice: kapitalizem je namreč točno to, to so kolektivne pogodbe, soupravljanje delavcev, božičnice itd. V Evropi so države brez 14. plače redkost, ne pa obratno.

Stanka Prodnik

MLADINA, št. 42, 17. 10. 2025

Luka Mesec in Mitja Gorenšček v oddaji 24ur zvečer

© POP TV

Spremljanje debate o božičnici v oddaji 24ur zvečer pod vodstvom Uroša Slaka postaja nekakšen poseben užitek. In to ne v negativnem smislu – ampak pozitivnem. Poročali smo že o soočenju direktorja Gospodarske zbornice Slovenije Mitje Gorenščka in prvega sindikalista Andreja Zorka, v katerem je slednji tako lepo in jasno pokazal, kako prvi mož kapitala zavaja. Zorko je takrat razkril, da si Gorenšček izmišljuje postopke glede procedure, o sami božičnici pa govori kot o nečem, kar naj bi bilo v normalnem svetu kapitalizma socialistično in neobstoječe. A to je daleč od resnice: kapitalizem je namreč točno to, to so kolektivne pogodbe, soupravljanje delavcev, božičnice itd. V Evropi so države brez 14. plače redkost, ne pa obratno.

In zdaj se je to ponovilo, le da je namesto Zorka v studiu ob Slaku in Gorenščku sedel minister za delo Luka Mesec. Slednji ne le, da je prikazal dejanske podatke o božičnicah in možnosti izplačila teh – ampak je citiral kar podatke Gorenščkove gospodarske zbornice. In kaj je bil doslej argument za nasprotovanje božičnici: nekatera podjetja so v izgubi, s tem jih boste potegnili pod vodo. A vlada je zdaj povedala, da podjetjem v izgubi ne bo treba izplačati božičnice – in za Gorenščka nenadoma to ni več problem. Zdaj je problem, da se podjetja ne morejo pripraviti na izplačilo, ker na primer nimajo programske opreme, prilagojene temu izplačilu. Še Slak je tokrat kar z nejevero gledal Gorenščka. Slak je namreč res neoliberalec od nog do glave, razume delodajalce vedno in znova, si pa vseeno ne dovoli, da bi ga kdo kot pašteto mazal na kruh.

In če je v soočenju Zorka in Gorenščka moral sindikalist prevzeti pobudo in razkrivati delodajalce, je tokrat Slak kar sam pokazal na sprenevedavost Gorenščka, ki trenutno sicer tudi vodi Ekonomsko-socialni svet. Kdaj je naslednja seja, na kateri boste obravnavali predlog zakona o božičnici? Sedmega novembra, je zažgolel Gorenšček. Ne bo to prepozno, minister Mesec? Ne, ker je pred to redno sejo naslednji teden še izredna seja, na katero se zakon tudi lahko uvrsti. In Gorenšček je le malce hecno bolščal – kot da je vseeno, da je pravkar rekel nekaj drugega.

In prav te stvari so največje razočaranje. Saj razumemo, da se kapital bori proti izplačilu božičnice – čisto legitimno brani svoje interese. A zakaj je treba ves čas prikrajati podatke? In kako naj jih potem jemljemo resno? Kako naj vemo, da se tudi sicer ne gredo politike in ne prilagajajo dejstev svojim potrebam? Zakaj se tolikokrat zgodi, da se temne napovedi ne izpolnijo? Se spomnite minimalne plače in njenih povišanj? Že leta 2023 bi moralo pol slovenskega gospodarstva končati v breznih propada – pa je imelo kljub vsem grozovitim ukrepom vlade najvišje dobičke do takrat. Ponovilo se je leta 2024 – spet najvišji dobički vseh časov. Kako jim bomo verjeli, ko bo šlo zares? Kako bomo sploh vedeli, da gre tistikrat zares – če je vsakič konec sveta, nikoli pa se ta ne zgodi?