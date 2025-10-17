Ne zgodi se pogosto, na srečo skoraj nikoli, da bi bili novinarke in novinarji ob vstopu na novinarsko konferenco povabljeni, naj v roke primemo avtomatsko puško. Pravo, dolgo 1071 milimetrov in težko 5,4 kilograma, z začetno hitrostjo krogle 825 metrov na sekundo in »maksimalnim ubojnim dometom« 4800 metrov. »Za crknit, kako je težka,« je s puško v rokah pripomnila kolegica, novinarka pri enem od časopisov.

Monika Weiss

MLADINA, št. 42, 17. 10. 2025

Vojaka sta pred tiskovno konferenco novinarjem in novinarkam razkazovala – da bodo vedeli, o čem in kako se poroča – orožje.

© arhiv Mladine

Ne zgodi se pogosto, na srečo skoraj nikoli, da bi bili novinarke in novinarji ob vstopu na novinarsko konferenco povabljeni, naj v roke primemo avtomatsko puško. Pravo, dolgo 1071 milimetrov in težko 5,4 kilograma, z začetno hitrostjo krogle 825 metrov na sekundo in »maksimalnim ubojnim dometom« 4800 metrov. »Za crknit, kako je težka,« je s puško v rokah pripomnila kolegica, novinarka pri enem od časopisov.

Po pozdravni avtomatski puški, ki je dobesedno »za crknit«, je na celjskem sejmišču sledila novinarska konferenca o mednarodnem orožarskem sejmu SIDEC, ki se začenja v torek. »Dobrodošli v knežjem mestu,« nas je pozdravil obrambni minister Borut Sajovic in poudaril bojno oziroma obrambno dediščino grofov Celjskih, o kateri se je potem marsikdo pozanimal pri Googlu in iz gradiva ZRC SAZU izvedel, da so imeli ti grofi na vrhuncu moči sredi 15. stoletja v lasti več kot 125 gradov, 12 mest, približno 30 trgov ter kakih 40 mitninskih postaj, od katerih so pobirali dohodke. »Obramba je bila in bo pomembna. Ta trenutek živimo v svetu, ki je na prepihu in je poln geostrateških premikov,« pa je bila ministrova utemeljitev, zakaj poteka popoln obrat industrijske politike EU v orožarsko industrijo in zakaj utegnemo za »obrambo« kmalu namenjati pet odstotkov bruto družbenega proizvoda.

V Celju se bo prihodnji teden od torka do petka predstavljalo in povezovalo 170 podjetij iz orožarske panoge iz Slovenije in tujine, med njimi tudi velikani, kot sta italijanski Leonardo in nemški Rheinmetall, ter »nabavniki« orožja od povsod. Direktor Grozda obrambne industrije Slovenije Boštjan Skalar ni skrival veselja, ker se slovenskemu grozdu pridružuje vse več podjetij (lani je imel 58 članov, zdaj več kot 170) in ker njihovi člani in ta industrija po 20 letih čakanja zdaj dobivajo priložnost za razvoj. Na vprašanje Mladine, kam lahko to vodi in ali ni razcvet in finančni uspeh orožarske industrije v bistvu poraz za družbo, je Skalar pričakovano takoj omenil »dvojno rabo«. Torej to, da bodo zdaj hkrati s krepitvijo obrambnih sposobnosti okrepljeni mostovi, ceste, zgrajene bolnišnice. Tukaj je vendar treba opomniti, da se na sejmu prihodnji teden ne bodo predstavljali gradbinci in betonarne, teh na seznamu razstavljavcev ni, se pa bodo predstavljali proizvajalci pušk, brezpilotnih letalnikov, streliva, kupol za oklepna vozila, računalniških simulacij, tudi Institut Jožef Stefan in ljubljanska Fakulteta za strojništvo. Zadnji dan sejma, v petek, bo vstop prost za vse, od torka do četrtka pa bo mogoč le s prijavami.

Ob sejmu SIDEC bo na celjskem sejmišču potekala prireditev V službi domovine, na katero bodo z namenom promocije Slovenske vojske pripeljali več kot 3000 dijakov srednjih šol. Ta obisk naj bi šole izpeljale pri predmetu Aktivno državljanstvo. Gre za predmet, ki bi moral spodbujati kritično razmišljanje o državi, družbi in okolju, ne bi pa smel biti namenjen propagandi. Za dijake naj bi bila pripravljena dinamična predstavitev. »Tu bodo vožnje z različnimi vozili, to se je pokazalo kot zelo zanimivo za mlade, radi se usedejo v vozila, radi se dotaknejo tehnike.« Na orožarskem sejmu bo zlasti za petek, ko naj bi prišle orožje pogledat celotne družine, pripravljen tudi otroški kotiček.

Še to: novinarska konferenca, ki se je začela z avtomatsko puško, se je končala s preletom z vojaškim helikopterjem nad Celjem. Prelet za novinarje, ki se ga Mladina ni udeležila, naj bi »simbolično ponazoril pogled na svet z vojaškimi očmi«, so pojasnili na obrambnem ministrstvu. Vojaški helikopterji bodo Celje v promocijske namene onesnaževali tudi med sejmom prihodnji teden, zato Celjane minister prosi za razumevanje.