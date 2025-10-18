Film tedna / Kaj pomeni biti moški danes Zgodba o mladem in nadarjenem boksarju, ki živi v internatu za mlade športnike Damjana Kolar

V ljubljanskem Kinodvoru bo je na ogled film Ples lisic, ki ga je režiral Valéry Carnoy. Film pripoveduje zgodbo o mladem in nadarjenem boksarju, ki živi v internatu za mlade športnike.

Camille, mlad in nadarjen boksar, ima na videz vse: talent, disciplino in priljubljenost med vrstniki. Njegove sanje pa čez noč ogrozi nenadna nesreča, v kateri mu življenje reši najboljši prijatelj Matteo. Po nesreči Camille fizično hitro okreva, pojavi pa se nepojasnjena bolečina, ki ga prvič v življenju prisili, da se sooči z občutkom ranljivosti. Njegov boj ne poteka več samo v boksarskem ringu, udarce dobiva tudi zunaj njega – v odnosih z ekipo in v vsakdanjem življenju. Videti je, da med fanti ni prostora za dvome, čustva in šibkost. Camille ima vse bolj občutek, da bitke izgublja, pred njim pa je ključna tekma …

"Zame je bilo pomembno govoriti o moškosti, o vseh normah, ki so z njo povezane, in o tem, kaj pomeni biti moški danes, saj je v patriarhalni družbi to vedno velika tema. Všeč mi je ideja bromance, ker vključuje ljubezen, ne spolne privlačnosti, temveč globoko občudovanje, zaradi katerega se ob nekom počutiš dobro. Spomnim se, kako me je v mladosti strašilo, da sem se tako udobno počutil ob fantih. Prijateljska ljubezen je lahko ljubezen na prvi pogled. Pomembno mi je bilo, da v filmu občutimo to ljubezen, spoštovanje, občudovanje," je zapisal režiser

