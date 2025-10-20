Kultura / »Nezaslišan ukrep kaznovanja svobodnega izražanja« Občina Vrhnika se je umaknila iz kroga glavnih donatorjev in podpornikov Cankarjeve nagrade STA

20. 10. 2025

Letošnja prejemnica Cankarjeve nagrade Barbara Korun

© arhiv Založbe Pivec

Občina Vrhnika se je umaknila iz kroga glavnih donatorjev in podpornikov Cankarjeve nagrade, ki velja za eno najuglednejših literarnih priznanj na Slovenskem. Soustanovitelji nagrade odločitev obžalujejo, na ministrstvu za kulturo pa so razočarani in dejanje označujejo za politično odločitev.

Cankarjevo nagrado za vrhunsko knjižno delo iz ene od literarnih zvrsti, v katerih je ustvarjal na Vrhniki rojen Ivan Cankar, podeljujejo ZRC SAZU, SAZU, Univerza v Ljubljani in Slovenski center PEN, a kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, se je iz kroga glavnih donatorjev in podpornikov umaknila Občina Vrhnika, ki je v preteklih letih pomembno prispevala k izvedbi nagrade in krepitvi njenega ugleda.

Svojo odločitev so utemeljili z odzivom na govor pisateljice in prejemnice Cankarjeve nagrade leta 2022 Mojce Kumerdej na letošnji slovesni podelitvi. Ta je v svojem govoru med drugim povedala, da ima umetnost potencialno moč transformacije, da je umetnost način življenja, lahko celo preživetja. Navezala se je tudi na aktualno dogajanje na območju Gaze in na takrat aktualni, ko je podelitev potekala, majski referendum o dodatku k pokojnini za umetnike. Povedala je tudi, da "mnogi umetniki in umetnice javno obsojajo zlorabe, vojne in nasilje, a v nemalo zahodnih demokracijah tisti, ki zahtevajo ustavitev genocida v Gazi, tvegajo svoje ekonomsko preživetje in izključenost iz javnega prostora".

V govoru je tudi povedala, da "prav tisti, ki skušajo revidirati zmago nad nacizmom in fašizmom in zanikujejo genocid v Gazi, to pomlad nad umetniki izvajajo pogrom in jih sramotijo z besedami - družbeni privilegiranci, priskledniki, paraziti".

Kot so zapisali soustanovitelji nagrade, razloge za umik Občine Vrhnika sprejemajo z obžalovanjem, saj verjamejo, da je svoboda umetniškega izražanja eno ključnih načel demokratične družbe ter temeljna pravica vsakega književnika in književnice, kritičen glas pa del pluralnega javnega prostora, ki ga je treba sprejemati kot prispevek k odprti razpravi.

"Gre za nezaslišan ukrep kaznovanja svobodnega izražanja misli, besede in stališč, za netoleranten in sovražen odnos do drugače mislečih. Odločitev spominja na totalitarne režime in tepta najosnovnejše pravice strpnega soočanja v demokratični družbi. Je očiten napad na avtonomijo in temeljno poslanstvo književnosti, ki ga DSP najodločneje zavrača in izraža solidarnost vsem prizadetim."

Na ministrstvu so odločitev občine, da se umakne iz sofinanciranja, sprejeli z razočaranjem in jo označili za politično odločitev. "Govornica je v govoru problematizirala odziv politike na kritične umetnike, njihovo zasmehovanje in zaničevanje, ki se je dogajalo v času referendumske kampanje s strani stranke SDS. Podžupan občine Vrhnika Mirko Antolović je med govorom na podelitvi nagrad maja 2025 odkorakal iz dvorane, ta poteza občine se težko razume drugače kot v maniri discipliniranja kritičnih glasov in maščevanja pisateljem in pisateljicam," so zapisali.

Marij Čuk, predsednik Društva slovenskih pisateljev (DSP)

© Veronika Savnik / Mesto knjige

Ministrici Asti Vrečko se zdi nesprejemljivo, da je "tudi pri nas ponekod še vedno ogrožena svoboda govora umetnikov in kulturnikov" in da lahko nagrada izgubi sofinanciranje občine, "ker govor na podelitvi ni povšeči občinskim veljakom". "V Sloveniji ne smemo pristati na tovrstno zastraševalno politiko," je med drugim ocenila in napovedala, da bodo za nadaljnji obstoj Cankarjeve nagrade poskušali poiskati rešitev.

Na ukinitev podpore Cankarjevi nagradi se je odzvalo tudi Društvo slovenskih pisateljev (DSP), ki odločitev občine Vrhnika ostro obsoja. "Gre za nezaslišan ukrep kaznovanja svobodnega izražanja misli, besede in stališč, za netoleranten in sovražen odnos do drugače mislečih. Odločitev spominja na totalitarne režime in tepta najosnovnejše pravice strpnega soočanja v demokratični družbi. Je očiten napad na avtonomijo in temeljno poslanstvo književnosti, ki ga DSP najodločneje zavrača in izraža solidarnost vsem prizadetim," je v izjavi zapisal predsednik društva Marij Čuk.