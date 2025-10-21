Protest Gibanja za pravice Palestincev proti oboroževanju Slovenije Na obrambnem sejmu v Celju sodelujejo tuja podjetja, vpletena v izraelsko represijo nad palestinskim prebivalstvom v Gazi STA

21. 10. 2025

Protest Gibanja za pravice Palestincev

© Janez Zalaznik

Gibanje za pravice Palestincev je danes pred začetkom mednarodnega obrambnega sejma Sidec v Celju izrazilo nasprotovanje oboroževanju Slovenije ter promociji sejma med mladimi. Opozorili so tudi, da na sejmu sodelujejo tuja podjetja, vpletena v izraelsko represijo nad palestinskim prebivalstvom v Gazi, in pri tem omenili italijanski Leonardo.

Kot je ob tem v izjavi za medije poudarila Barbara Vodopivec iz Gibanja za pravice Palestincev, orožje "ni tisto, ki brani, ampak tisto, ki ubija". Po njenih besedah je dogajanje v Gazi "najbolj tragičen in očiten primer, kam vodi pospešeno in nekontrolirano oboroževanje".

Opozorila je, da na sejmu Sidec sodelujejo tuja podjetja, ki že desetletja sodelujejo z izraelsko vojsko in tako prispevajo k represiji nad palestinskim prebivalstvom. Njihovo orožje se po njenih besedah danes uporablja tudi pri "genocidu nad prebivalci Gaze".

Vodopivec meni, da se takšna podjetja ne bi smela predstavljati na sejmu Sidec, saj s tem Slovenija posredno podpira vojaško industrijo.

Poudarila je, da naj bi bila o oboroževanju Slovenije že obljubljena javna debata in iskanje družbenega konsenza, a se odločitve sprejemajo "mimo oči javnosti". Kot primer je navedla nedavno vladno odločitev, da se nameni 43 milijonov evrov za nabavo raket za Ukrajino, ki so jih po njenih trditvah odobrili "v dveh urah".

Protest Gibanja za pravice Palestincev

© Janez Zalaznik

Zato so protestniki na današnjem zboru zahtevali tudi razpis referenduma o članstvu Slovenije v Natu in njenem dodatnem oboroževanju.

Gibanje za pravice Palestincev je kritično tudi do tega, da se vsebina sejma Sidec predstavlja osnovnim in srednjim šolam. Izrazili so zaskrbljenost zaradi vključevanja otrok in mladine v promocijo vojaštva ter opozorili na deljenje promocijskih gradiv v šolah, ob čemer da mladini ne predstavijo cene za dejanske žrtve vojn. Zato so šolsko ministrstvo pozvali, naj prekine novačenje mladih v šolah za vojaški poklic.

Vojaka sta pred tiskovno konferenco novinarjem in novinarkam razkazovala – da bodo vedeli, o čem in kako se poroča – orožje.

© arhiv Mladine

Na celjskem sejmišču se je danes poleg prvega mednarodnega sejma obrambne industrije Sidec začela tudi peta sejemska prireditev Slovenske vojske V službi domovine.

