Vesno za najboljši film prejel Kaj ti je deklica 28. Festival slovenskega filma

26. 10. 2025

Jara Sofija Ostan in Mina Švajger v filmu Kaj ti je deklica Urške Djukić

© BSF

Na 28. Festivalu slovenskega filma v Portorožu je vesno za najboljši celovečerni film prejel Kaj ti je deklica Urške Djukić. Igralka Jara Sofija Ostan je v tem filmu prejela vesno za najboljšo glavno žensko vlogo, Mina Švajger za najboljšo stransko žensko vlogo in Saša Tabaković za najboljšo stransko moško vlogo.

V filmu Kaj ti je deklica je režiserka želela z različnimi pristopi pokazati, kaj se dogaja v 16-letnici, ko zapovedana pravila niso v skladu s telesom.

Zgodba sledi zadržani Luciji (Jara Sofija Ostan), novinki v zboru, ki odhaja na pevske vaje v samostan v Čedad. Pod svoje okrilje jo vzame Ana-Marija (Mina Švajger) ter jo vpelje v svet, ki poteka poleg pevskih vaj. Duhovnost, občutek sramu, krivde, nelagodja, vse to je želela režiserka občinstvu podati v formi, ki bi približala Lucijina občutja. Za najboljši zvok v filmu je vesno za svoje delo pri Kaj ti je deklica prejel Julij Zornik.

Film je prejel tudi nagrado fipresci Društva slovenskih filmskih publicistov v sestavi Tina Bernik, Vanja Gajić in Darko Štrajn. "Vsako individualno osvobajanje od družbenih prisil se dogaja v prepletih prepoznavanja lastnih drugačnosti in zbližanj v obliki prijateljstev. Zapletena razmerja so v svetu Urške Djukić upodobljena v filmsko uravnoteženem prikazu kritične dobe odraščanja v vrtincih telesnega vznemirjenja in vabljivosti transcendence," je zapisala žirija.

Vesno za najboljšo režijo je prejela Petra Seliškar za film Gora se ne bo premaknila. Režiserka pripoveduje zgodbo o bratih, ki živijo ter pasejo ovce in krave v gorah Severne Makedonije. Osrednjo vlogo v filmu, ki je nastajal pet poletij, imajo bratje, stari med šest in 21 let.

"Fantje imajo v gorah svobodo, to so njihove ovce, nimajo pa vodje, ki jim narekuje, kako morajo delati in koliko morajo prodati. Vsak ob rojstvu dobi sto ovc, za katere mora skrbeti. Nimajo nikogar, ki jim bo rekel, da morajo domov, je pa jasno, da ni počitka, ni pavze, ne morejo niti reči, da so zboleli. To je največja razlika med njimi in nami," je Seliškar povedala v nedavnem intervjuju za STA.

Film je dobil vesno tudi za najboljšo montažo, prejela sta jo Laureline Delom in Sashko Potter Micevski. Nagradila ga je tudi komisija Art kino mreže Slovenije v sestavi Blaž Cotman, Armand Meterc in Erik Toth.

Vesno za najboljši scenarij je prejela ekipa animiranega filma Zgodbe iz čarobnega vrta v sestavi Petr Krajiček, Marek Krel, Patrik Pašš, Jerneja Kaja Balog, Maja Križnik, Blandine Jet in avtor literarne predloge Arnošt Goldflam. Film spremlja tri otroke, ki preživijo noč pri dedku. Da bi zapolnili tišino, ki je nastala po izgubi babice - družinske pripovedovalke zgodb, si začnejo izmišljati lastne pripovedi ter tako odkrijejo moč domišljije in magičnega realizma. Film je bil posnet v tehniki stop animacije. Film je prejel tudi vesno za najboljši animirani film, režirali so ga David Sukup, Pašš, Leon Vidmar in Jean-Claude Rozec.

Vesno za najboljšo glavno moško vlogo je prejel islandski igralec Olafur Darri Olafsson za film Skriti ljudje Mihe Hočevarja. Olafsson igra moškega, ki se po prepiti noči zbudi brez spomina, ne ve, kdo je in kje sploh je. Ob pomoči novih prijateljev se mu vrne spomin ter dobi nov zagon za življenje.

Vesno za najboljšo fotografijo je prejel Gregor Božič za koprodukcijski film Fiume o morte!. Film Igorja Bezinovića je prejel tudi vesno za najboljšo manjšinsko koprodukcijo. Slovenska koproducentka je bila Marina Gumzi (Nosorogi). Dokumentarno - igrani film govori o javnosti manj znani zgodovinski epizodi. Tematizira dogodek, v katerem je italijanski pesnik in fašist Gabriele D'Annunzio pred približno sto leti zavzel mesto Reka.

Celovečerni prvenec režiserke Kukle je prejel vesno za posebne dosežke, vesno za najboljšo izvirno glasbo (Relja Ćupić), za najboljšo scenografijo (Maja Šavc), za najboljšo kostumografijo (Damir Raković) in za najboljšo masko (Tinka Prpar).

Slavil tudi dokumentarec Mož s slamnikom

Vesno za najboljši dokumentarni film je prejel animirano-dokumentarni Mož s slamnikom o življenju slikarja Hinka Smrekarja v režiji Urbana Zorka, ki sodi v dokumentarno serijo Zgodbe s prepiha. Ta je razkrivala manj znane, a ključne dogodke slovenske zgodovine. Kot je na novinarski konferenci na festivalu povedal Zorko, so zavrteli le en del, saj bi jih bilo sicer šest po 20 minut. V seriji je ustvarjalno ekipo med drugim zanimalo, kaj je v zgodbi ironičnega in paradoksalnega, kar nas provocira še danes.

Vesno za najboljši kratki igrani film je prejela črna komedija SMRT - Uvod za začetnike: Priročnik s predpisi, normativi in uporabnimi namigi. Tretja, dopolnjena izdaja v režiji Martina Horvata. Ko dekle z odrešeniškim kompleksom postane Smrt, poišče pomoč pri svoji najboljši prijateljici, a izve, da je prav ona njena prva žrtev po službeni dolžnosti.

Še eno vesno za posebne dosežke je prejel OHO film v režiji Damjana Kozoleta. Vesno za najboljši študijski film je prejela Arahnofobija v režiji Melite Sandrin. Žirija vesne za najboljši eksperimentalni film ni podelila.

Strokovna žirija za celovečerne filme je delovala v sestavi Andrej Gustinčič, Juraj Lerotić in Natalija Majsova. Strokovna žirija za kratke igrane, dokumentarne, eksperimentalne, animirane in študijske filme pa v sestavi Sara Bezovšek, Nikola Majdak in Slavko Hren.

"Želela sem raziskovati ženski glas, ki je bil skozi zgodovino pogosto zatrt. Pri tem sem se poglabljala v telo in se soočala z občutki krivde in sramu, povezanimi z ženskostjo," je o svojem filmu Kaj ti je deklica, ki je prejel vesno za najboljši celovečerni film, pred podelitvijo nagrad za STA povedala režiserka Urška Djukić.

Izpostavila je, da konceptov, ki so omejujoči posebej ženskam, kot sta sram in krivda, v nekaterih starih civilizacijah niso poznali. Zato se jih je po njenem mnenju toliko pomembneje zavedati, jih razumeti in se jih rešiti.

Ob tem je izrazila upanje, da tabuizirane teme skozi obravnavo v umetnosti prihajajo v vsesplošno družbeno zavest. "Od samega začetka sem želela ustvariti čutno izkušnjo mladega dekleta, oblikovanega po patriarhalnih vzorcih, ki skozi represivno izkušnjo okolja, ki mu ni naklonjeno, postopoma najde svojo moč," je še opisala Djukić.

Poudarila je tudi pomen pevskega zbora kot izjemno pomenljivega in izrazno senzoričnega okvira zgodbe. Za vključitev zbora v zgodbo se je odločila, ker ta predstavlja določeno obliko hierarhične strukture, kjer se mora posameznik prilagoditi in slediti pravilom, da bi bil sprejet.

"Ko sem prvič videla scenarij, sem bila malo prestrašena. Zdelo se mi je, da sta to zelo zahtevna vloga in zahteven film, ki ima sicer zelo pomembno sporočilo," je za STA povedala nagrajena igralka filma Kaj ti je deklica Jara Sofija Ostan.

Kot je dejala, je igro sprva doživljala kot ogromen izziv, ki presega vse njene dosedanje izkušnje. Dejstvo, da je bila vloga v tako uspešnem filmu dodeljena ravno njej, zato doživlja kot privilegij.