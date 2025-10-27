Kultura / Podelili bodo Jenkovo nagrado Nagrada za najboljšo pesniško zbirko preteklih dveh let STA

27. 10. 2025

V okviru Jenkovih dnevov bodo nocoj v Kranju razglasili dobitnika Jenkove nagrade, s katero Društvo slovenskih pisateljev nagrajuje najboljšo pesniško zbirko preteklih dveh let. Nominiranih je sedem pesniških zbirk avtorjev Gorana Gluvića, Jureta Jakoba, Tatjane Pregl Kobe, Natalije Milovanović, Ane Pepelnik, Braneta Senegačnika in Uroša Zupana.

© EMKA

Gluvić je za Jenkovo nagrado nominiran za zbirko Kot čas čudenja (Hiša poezije, 2024), Jure Jakob za Drobne opazke (LUD Literatura, 2024), Tatjana Pregl Kobe za Pisan cvet na vrtu belih rož (Mariborska literarna družba, 2024), Natalija Milovanović za zbirko Tuja mehkoba (Center za slovensko književnost, 2025), Ana Pepelnik za V drevo (LUD Šerpa, 2025), Brane Senegačnik za Prosojnosti (Celjska Mohorjeva družba, 2024) in Uroš Zupan za zbirko Skrivnostna podloga (Cankarjeva založba, 2025).

Sedemčlansko žirijo za Jenkovo nagrado pod vodstvom Darinka Kozinc so letos sestavljali še Miljana Cunta, Katarina Gomboc Čeh, Tonja Jelen, Zlatka Obed, Robert Simonišek in Zoran Pevec.

© EMKA

Jenkova nagrada velja za eno najuglednejših slovenskih literarnih nagrad, ki jo Društvo slovenskih pisateljev podeljuje za najboljšo pesniško zbirko zadnjih dveh let.

Nagrado tradicionalno podeljujejo v okviru dnevov, ki jih v spomin na pesnika Simona Jenka, po katerem je poimenovana, prirejajo v Kranju in okolici. Ti so se začeli 18. oktobra, z nocojšnjo razglasitvijo nagrajenca in podelitvijo nagrade pa se bodo tudi sklenili. Slovesna podelitev bo v Mestni knjižnici Kranj.

© EMKA

Lani sta nagrado prejela dva avtorja - Miljana Cunta za zbirko Nekajkrat smo zašli, zdaj se vračamo in Robert Simonišek za zbirko Vračanje k čistosti.

Simon Jenko se je rodil 27. oktobra 1835 v Podreči pri Mavčičah in umrl 18. oktobra 1869 v Kranju. Čeprav je v svojem življenju izdal le eno pesniško zbirko s preprostim naslovom Pesmi, ga slovenska literarna zgodovina uvršča med najvplivnejše slovenske pesnike.