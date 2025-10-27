»Družini Janša nismo dali niti enega evra popusta« Je bila družina Janeza Janše deležna ugodnejše obravnave med dopustom v Vili Zlatorog? STA

27. 10. 2025

Fotografije družine Janša v Vili Zlatorog je prva objavila spletna stran trma.si in sicer že 23. junija 2021.

© trma.si

Nekdanji direktor Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve RS (JGZ Brdo) Marjan Hribar je pred preiskovalno komisijo DZ o sumih nezakonitega financiranja strank zanikal posebno ugodnejšo obravnavo družine Janša med dopustom v Vili Zlatorog v letih 2020 in 2021. "Družini Janša nismo dali niti enega evra popusta," je poudaril.

Predsednica komisije DZ Tamara Vonta (Svoboda) je želela razčistiti, ali je pri oddajanju protokolarnega objekta Vila Zlatorog takratnemu predsedniku vlade v letih 2020 in 2021 Janezu Janši prišlo do posebne oziroma ugodnejše obravnave. Zanimalo jo je predvsem, ali so za Janšo pri tem veljali "posebna pravila in cenik" ali pa je stroške poravnal po rednem, tržnem ceniku, "kot da bi šel na dopust nekdo drug." Ob tem je spomnila, da je družina Janša v vili prvič dopustovala od 16. do 23. julija 2020, Hribar pa je aprila omenjenega leta postal vršilec dolžnosti direktorja JGZ Brdo.

Hribar je pojasnil, da je družina Janša v Vili Zlatorog dopustovala dvakrat, prvič julija 2020 in drugič leto dni kasneje. Zatrdil je, da je v obeh primerih šlo za zasebni obisk, račun pa je po njegovih besedah poravnala družina sama. V enem primeru je družina zakupila vilo v celoti, v drugem primeru pa le nekaj sob, računi pa so se po njegovem spominu gibali med sedem in 10.000 evrov.

Na vprašanje Vonte, ali drži, da je bilo do junija 2020 mogoče celo vilo najeti za 2500 evrov na noč, je Hribar odgovoril, da ima direktor možnost "kadarkoli kakorkoli posegati v cenik." Spomnil je, da so turistični objekti v času epidemije covida-19 samevali, tako je bilo tudi z vilo Zlatorog. "Družini Janša nismo dali niti evra popusta," je zatrdil.

"Vodilo družine Janša nikoli ni bilo, da bi mi šli spreminjati cenik. Nam je bilo pomembno le, da dobimo neke prihodke," je odgovoril Hribar. "Še danes trdim, da so za ta dopust plačali veliko."

A je predsednica komisije vztrajala, da želi razčistiti nejasnosti v zvezi s ceniki, ob tem pa izpostavila vprašanje, ali drži, da se je cena najema Vile Zlatorog spremenila manj kot mesec dni pred dopustom družine Janša leta 2020. Od 23. junija omenjenega leta je znašala 1500 evrov na noč, torej bi sedemdnevni najem znašal 10.500 evrov, je ugotovila.

Predsednik SDS Janez Janša v Državnem zboru

© Borut Krajnc

"Vodilo družine Janša nikoli ni bilo, da bi mi šli spreminjati cenik. Nam je bilo pomembno le, da dobimo neke prihodke," je odgovoril Hribar. "Še danes trdim, da so za ta dopust plačali veliko," je dodal.

Vonto je zanimalo tudi, ali drži, da naj bi novi cenik začel veljati prvega julija omenjenega leta, upravni odbor javnega zavoda pa je bil s tem seznanjen šele v začetku avgusta. "Drži," se je odzval Hribar.

Nočitev v Vili Zlatorg je znašala 1500 evrov na noč, torej bi sedemdnevni najem znašal 10.500 evrov.

Poudaril je, da za spremembo cenika ni potreboval odobritve upravnega odbora, ampak jih je o tem le seznanil. Večkrat je poudaril tudi, da sta ga upravno sodišče in KPK razbremenila očitkov o kršitvi integritete v tem primeru. "Na koncu je bil pravnomočno izrečen umik kršitve integritete, KPK pa se mi je opravičila," je poudaril.

Vonto je zanimalo še, ali je običajno, da se račun izda več kot teden dni po tistem, ko stranka konča dopust. "Se dogaja, ker so storitve lahko raznolike," je odgovoril Hribar, a dodal, da ne ve, ali je do tega prišlo tudi v konkretnem primeru.

Vonta je izpostavila še, da je bil račun za dopust družine Janša plačan po zapadlosti. V obdobju med izdajo računa in njegovim plačilom, pa je bil nov cenik potrjen na upravnem odboru, "kar je vseeno nekoliko nenavadno sovpadanje," je med drugim poudarila.

O tej tematiki smo lani pisali tudi v Mladini, in sicer v članku Matica Gorenca z naslovom Blejske počitnice družine Janša, ki ga lahko preberete na tej spletni povezavi.