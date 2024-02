Blejske počitnice družine Janša

Lepo je biti predsednik vlade in za direktorja nastaviti svojega človeka, s tem pa si zagotoviti popust, kakršnega ne dobi noben drug državljan

Fotografije družine Janša v Vili Zlatorog je prva objavila spletna stran trma.si in sicer že 23. junija 2021.

Janez Janša je v času, ko je bil predsednik vlade, z družino dvakrat dopustoval v Vili Zlatorog na Bledu. To je lepa, mogočna vila v lasti države. Stoji ob Blejskem jezeru, ima lasten pomol, vrt in dostop do vode pa sta skrita očem radovednežev. Prvič se je družina Janša tja odpravila po prvem valu epidemije in preživela tam teden od 19. do 26. julija. A na počitnice na Bled se je vrnila tudi leta 2021, od 16. do 23. julija. Javnost o tem ne bi vedela nič, če se ne bi v medijih pojavile nejasne fotografije družine Janša, najverjetneje posnete iz čolna, objavila pa jih je spletna stran trma.si.