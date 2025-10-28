Kultura / Starši z »napačnimi« političnimi stališči Skrunilka gnezda o ideološki razklanosti v družini STA

28. 10. 2025

Ana Schnabl

© Luka Dakskobler

Na Vodnikovi domačiji bodo nocoj premierno uprizorili gledališki esej Ane Schnabl Skrunilka gnezda iz cikla gledaliških esejev Takorekoč, ki ga pripravljajo v SMG. V eseju se je posvetila ideološki razklanosti v družinskem okolju, odnosu otrok do staršev z "napačnimi" političnimi stališči, in sramu, ki ga otroci čutijo do nazorov staršev.

Kot napoveduje že samo besedilo, se v predstavi ukvarja z ideološko razklanostjo v družini ter poskuša prikazati, na kakšen način sta njena starša, ki ji predstavljata ideološka nasprotnika, prispevala k njeni ideološki formaciji, je Schnabl povedala v izjavi za STA. Med tematskimi iztočnicami so ideologija, družinska dediščina, vzgoja ter domet miljeja oziroma okolice.

Skrunilka gnezda je nastala v okviru cikla gledaliških esejev Takorekoč, ki ga pripravljajo v Slovenskem mladinskem gledališču (SMG). Kot je povedala avtorica, se ji je zdel proces ustvarjanja besedila in nato predstave vznemirljiv, imela je dobro vodstvo. Veliko odrskih rešitev izhaja iz predlogov Borisa Kosa in Boštjana Narata, ki pa so jih nato skupaj dograjevali, premišljevali in izboljševali ali spreminjali.

"Ker sama nimam neposrednih gledaliških izkušenj, me seveda ni motilo, da sem prepustila taktirko drugim osebam. Je pa to precej nenavadna situacija, ker sem kot avtorica besedila tudi sama v predstavi. Ker gre za osebno besedilo, je tudi logika za tem. Ni tako zelo neobičajno ali pa nenavadno," je dodala.

Kot je še povedala pisateljica in publicistka, ki je letos za roman September prejela nagrado kresnik za najboljši roman leta, ki jo podeljuje časopisna hiša Delo, je sicer navajena delati sama. Pisanje je označila za samoten proces, v katerem se ljudje pojavijo šele na koncu v obliki urednika ali urednice, med samim procesom pa niso udeleženi. "V gledališču je drugače, to je vseeno umetnost, ki nastaja znotraj nekega kolektiva," je dodala.

Njena zbirka kratkih zgodb Razvezani je leta 2017 prejela nagrado za najboljši prvenec na slovenskem knjižnem sejmu, sledili sta ji še dve nominaciji in nagrada Eda Budiše na Hrvaškem. Tri leta kasneje je izšel njen prvi roman Mojstrovina, ki se je prebil v širši izbor za prestižno literarno nagrado Dublin.

Cikel gledaliških esejev Takorekoč se bo v aktualni sezoni nadaljeval s tremi novimi uprizorjenimi besedili. Princip ostaja enak - vabljeni esejisti s pomočjo igralke ali igralca iz SMG sami uprizorijo svoje, posebej za to priložnost napisano besedilo, so zapisali v gledališču.

Kurator cikla je Narat, svetovalka Anja Pirnat, pri odrski zasnovi sodeluje Kos, lektorica je Mateja Dermelj, vodja predstave pa Maruša Mali.

Uprizoritev je nastala v koprodukciji SMG in zavoda Divja misel - Vodnikova domačija Šiška.