»Desnica se je do oblasti dokopala s politično trgovino« IZJAVA DNEVA 23. 6. 2026

"Še nikdar ni nobena vlada tako brutalno diskreditirala zunanjepolitičnih odločitev prejšnje kot tokratna. Volilna zmaga desnice ni bila popolna, do oblasti se je dokopala s politično trgovino in nad njo visi senca afere Black Cube. Pa vendar si je vzela pravico, da redefinira vse – v nasprotju z etičnimi načeli in vrednostnimi merili večinskega dela slovenske družbe. Režim jemlje verodostojnost državi, ki si kot majhen subjekt v mednarodnih odnosih lahko pridobi spoštovanje samo z načelno politiko."

"V mandatu pretekle vlade je bila Slovenija med redkimi članicami Evropske unije, ki so genocidu rekle genocid. Sistematičnega ubijanja Palestincev v Gazi ni dojemala samo kot humanitarno vprašanje in strateško pomembno vojno onstran Sredozemlja, v bližini Evrope. V besednjak vojne je vključila moralo in pravo, ni samo ponavljala, kot večina evropskih držav, da ima Izrael pravico do samoobrambe."

(Novinarka Saša Vidmajer o tem, kaj je storila tokratna vlada; via Delova Sobotna priloga)