»Niti en direktor policije ni odslužil polnega mandata« IZJAVA DNEVA 23. 6. 2026

"Niti en generalni direktor policije v zgodovini Slovenije ni odslužil polnega, petletnega mandata. V preteklosti sta se novi notranji minister in stari policijski šef morda še nekaj tednov ovohavala, nato pa sta pričakovano ugotovila, da nista kompatibilna. Zadnjih nekaj mandatov volilci ne dobijo več niti te predstave za javnost, temveč vlada zdaj že na ustanovni seji zamenja generalnega direktorja policije."

"Ne glede na mantro o strokovnosti, neodvisnosti in zakonitosti, ki jo radi poudarjajo tako na policiji kot tudi na notranjem ministrstvu, to vodilo v praksi rado zataji, tisti redki javni spori in občasna, nedvoumna razkritja, ki jih kljub poskusom ni mogoče relativizirati in minimalizirati, pa pritrjujejo splošnemu nezaupanju v zmožnost samoomejevanja vsakokratne oblasti."

(Novinar Peter Lovšin o slovenski policiji; v kolumni za Dnevnik)