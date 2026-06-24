»Nekaterim v Sloveniji očitno en izbris ni bil dovolj« IZJAVA DNEVA 24. 6. 2026

Izbrisani in njihovi pravni zastopniki pred stavbo Evropskega sodišča za človekove pravice v Strasbourgu leta 2011

© Borut Krajnc

"Nekaterim v Sloveniji očitno en izbris ni bil dovolj. Prvi izbris iz registra stalnega prebivalstva so pred več kot tremi desetletji predstavljali kot tehnično in birokratsko vprašanje. Danes vemo, da ni bil ne tehničen ne nedolžen. Za sabo je pustil na tisoče prizadetih življenj, ogromno trpljenja, negotovosti, ponižanj in tudi nepopravljivih življenjskih tragedij. Zdaj smo priča novemu poskusu izbrisa."

"Pred lokalnimi volitvami nekateri želijo približno 100.000 prebivalkam in prebivalcem Slovenije odvzeti pravico, ki jo že imajo. To so ljudje, ki tukaj živijo že vrsto let, delajo, plačujejo davke, soustvarjajo lokalne skupnosti in prispevajo k razvoju krajev, v katerih živijo."

(Sociologinja dr. Milica Antić Gaber o novem izbrisu; via disenz.net)