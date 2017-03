Peter Petrovčič | foto: Uroš Abram

Dr. Andraž Teršek, ustavnik

V času, ko svet vse bolj pozablja na številne, pred dolgimi desetletji v ustavne listine in mednarodne konvencije zapisane človekove pravice in ko poleg tega na slovenskem ustavnem sodišču poteka zamenjava dveh tretjin personalne sestave, smo se pogovarjali z dr. Andražem Terškom, enim najplodovitejših piscev na tem področju. Po njegovem mnenju je slovensko ustavno pravo, ki ga najpomembnejše kroji ustavno sodišče, krenilo v napačno smer. Ustavni sodniki vedno bolj pozabljajo na zapuščino svojih predhodnikov, ki so soustvarjali pravno in predvsem socialno državo, o čemer se je na ustavnem sodišču zadnja leta skorajda izgubila vsaka sled.

Vaša kritika ustavnega sodišča se je z leti premaknila od kritike konkretnih zadev do splošnejše kritike ustavnega sodišča, ki ne opravlja več svoje funkcije, kot bi jo moralo.