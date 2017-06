SDS povečala prednost, Janša ponovno tudi na lestvici najbolj priljubljenih politikov

Podpora največji opozicijski stranki SDS raste, vladna SMC pa je vnovič izgubila podporo

Predsednik SDS Janez Janša

© Borut Peterlin

Junijska javnomnenjska raziskava časnika Delo kaže velik porast podpore opozicijskima strankama SDS in NSi, obe sta dosegli najvišji delež podpore v zadnjem letu. Največji vladni stranki SMC pa je podpora padla na 5,4 odstotka, s čimer je dosegla novo dno. Prejšnji mesec je SD namreč že skoraj prehitela SDS.

Stranka SDS se je po tokratni anketi močno utrdila na prvem mestu, in sicer s 17,9-odstotno podporo. Janez Janši so člani SDS pred kratkim Janez Janša (znova brez konkurence) ponovno izvolili na položaj predsednika stranke, kjer je že 25 let. Stranki SDS v Delovi anketi sledi SD, ki bi jo volilo 13,6 odstotka anketiranih. Tretje mesto tokrat zaseda NSi z 9,7-odstotno podporo, četrto pa ZL z 8,6-odstotno podporo.

Vladno SMC bi volilo le še 5,4 odstotka vprašanih, podpora pa je padla tudi stranki DeSUS, ki ima zgolj 3,5-odstotno podporo. Sledi stranka Glas za otroke in družine s triodstotno podporo.

Ta mesec je nekoliko padla tudi podpora vladi. Medtem ko je odstotek podpornikov nespremenjen (10 odstotkov), pa je nepodpornikov malo manj kot polovica. Srednjo oceno je vladi dalo skoraj 40 odstotkov vprašanih.

Junijski barometer priljubljenosti politikov je pri večini pokazal nižjo oceno od tiste v maju. Na vrhu sicer ostaja predsednik republike Borut Pahor, sledijo mu evropska komisarka Violeta Bulc, evropska poslanka Tanja Fajon, predsednik SD Dejan Židan in predsednik DZ Milan Brglez.

Trendu padanja so kljubovali le poslanec SD Matjaž Han, ki je najbolj skočil navzgor in je šesti, ter poslanec NSi Matej Tonin, poslanec SD Matjaž Nemec, poslanec ZL Luka Mesec, predsednica NSi Ljudmila Novak in evropski poslanec Lojze Peterle. Na lestvici je najbolj padel poslanec ZL Matjaž Hanžek, premier Miro Cerar pa se je znašel na robu izpada iz barometra.

Z lestvice se poslavljata predsednik DeSUS Karl Erjavec in predsednica Zavezništva Alenka Bratušek, nanjo se vračata predsednik SDS Janez Janša in predsednik SNS Zmago Jelinčič.

Spletno in telefonsko anketo je na vzorcu 1000 anketirancev med 30. majem in 2. junijem opravil oddelek za tržne raziskave Dela Stik.