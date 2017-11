Spoznajte Ahmada!

Na stavbi ZRC Sazu v Ljubljani visi platno v podporo sirskemu beguncu, ki ga želi Slovenija deportirati

Stavba ZRC Sazu danes ...

© Borut Krajnc

K zaustavitvi za danes načrtovanega postopka deportacije sirskega begunca Ahmada Šameja so pozvali poslanci vseh treh koalicijskih strank in Levice, kasneje pa sta se jim pridružila tudi premier Miro Cerar in predsednik Državnega zbora Milan Brglez. Slednji meni, da ima Slovenija v skladu z določili tako ustave kot Evropske konvencije o človekovih pravicah in tudi dublinske uredbe možnost, "da v določenih primerih naredi izjemo".

Peticijo proti deportaciji lahko podpišete na tej povezavi.

Spoznajte Ahmada in si preberite nekaj člankov o njem in njegovem delu: