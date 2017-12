Ali tudi Dimitrij Rupel ustanavlja novo stranko?

"Gre za idejo, ki pa ne vem, ali se bo obnesla," je bil nekdanji zunanji minister previden v pogovoru za časnik Večer

Dr. Dimitrij Rupel, nekdanji večkratni minister za zunanje zadeve

"Upam. Ne bom zanikal." To je Večeru danes, ko so ga poklicali, prvi slovenski zunanji minister dr. Dimitrij Rupel odgovoril, ali drži, da se, s somišljeniki, trudi narediti stranko, in potrdil govorice. Dodal je, da se sicer vse skupaj še zelo na začetku, v povojih, obenem pa tudi ne želi, da bi se zadevo napovedovalo kot stranko, saj meni, da nato obstaja možnost, da jim je na koncu ne bi uspelo ustanoviti. Zaenkrat naj bi šlo bolj za gibanje.

"Radi bi zbrali nekaj pametnih ljudi, da bi ta Slovenija naredila kakšen korak naprej," je o motivu povedal za Večer, saj meni, da je "država malo zaostala". Ker je "država malo zaostala". Šlo naj bi za sredinsko listo, ki bo med člani vsebovala novinarje, zdravnike, znanstvenike in nenazadnje tudi politike.

"Tega ne delam zase, ampak zaradi naše države," je dodal Rupel, vse skupaj pa časovno sovpada z izidom njegove nove knjige Zadnjih sto let (1917–2017), ki oriše kratko zgodovino od jugoexita in sloexita do katalexita. Čas bo pokazal, ali gre pri napovedi ustanavljanja stranke zgolj za promocijski prijem.

Rupel je sicer za Večer izdal tudi delovno ime bodočega gibanja/stranke - poimenoval naj bi ga/jo Lista 88, to pa zato, ker "moraš v vsakem od 88 okrajev, kolikor jih je v državi za parlamentarne volitve, imeti enega kandidata", je dodal.

Dimitrij Rupel je sicer znan kot politični kameleon. Pred dvema letoma je izstopil iz SDS, konec osemdesetih, tik pred slovensko osamosvojitvijo, je ustanovil Slovensko demokratično zvezo, ki se je pozneje združila s svoj čas najmočnejšo stranko v državi LDS. Rupel je bil zunanji minister tako v levo-sredinski (pod Janezom Drnovškom) kot tudi v desni vladi (pod Janezom Janšo).

Leta 1970 je diplomiral iz primerjalne književnosti in sociologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, ter 1976 doktoriral iz sociologije na Univerzi Brandies v Walthamu (Massachusetts). Na Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, je bil od leta 1986 zaposlen kot izredni profesor, od leta 1992 naprej kot redni.

Sodeloval je tudi v uredništvih večih revij, med letoma 1968 do 1969 je bil odgovorni urednik Tribune, od leta 1970 do leta 1971 urednik Problemov, med letoma 1984 in 1987 pa urednik Nove revije.

