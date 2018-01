Marjan Horvat | foto: Borut Krajnc

»Levica ne zna uporabiti razsvetljenskih doktrin in idej v odzivanju na početje desnih populistov«

Dunajski filozof Robert Pfaller (roj. 1962) je pred nekaj leti na spletu predstavil pobudo Adults for Adults (Odrasli za odrasle), v kateri je pozval državljane EU k uporu proti »pokroviteljskemu odnosu politike« do njihovega življenja in misli. V pobudi – v njenem znanstvenem odboru so tudi slovenski intelektualci (Mladen Dolar, Slavoj Žižek, Alenka Zupančič), hrvaški filozof Srećko Horvat in nekdanji grški finančni minister Janis Varufakis – Pfaller opozarja, da evropska politika, ker ne more regulirati uničujočega ravnanja transnacionalnega kapitala, regulira medčloveške odnose. Namen teh procesov je po Pfallerju odvzeti državljanom EU (z)možnost kritičnega mišljenja. »Politiki EU se do državljanov, ki so jih izvolili, obnašajo kot do otrok. Toda državljani tega ne potrebujejo. Zaslužijo si, da se z njimi ravna kot z odraslimi in odgovornimi ljudmi,« piše Pfaller. Po njegovem mnenju skušajo državljane EU »preoblikovati v prestrašene, žalostne, občutljive, šibke, poslušne in zavistne ljudi«. Ustvariti torej hočejo takšne ljudi, ki (u)strežejo zahtevam kapitala in njegovim političnim lakajem.

Zvezdnik avstrijske filozofije je v svoji najnovejši knjigi Erwachsenensprache (Govorica odraslih), izšla je letos, izvor in delovanje mehanizmov, ki vzpostavljajo takšen odnos politike do državljanov, pojasnil z delovanjem neoliberalizma in postmoderne ideologije ter se zavzel za vzpostavitev nove javne sfere, v kateri bodo – ne glede na pripadnost in življenjske zgodbe – sodelovali odrasli ljudje in v dialogu, kjer ne odloča argument moči, temveč moč argumenta, izbrali najboljšo pot za oblikovanje boljše družbe. Prepričan je namreč, da je zahodne države zaradi neoliberalizma in postmodernizma »v zadnjih desetletjih zajel proces infantilizacije, pootročenja državljanov«. Zato se v knjigi zavzema za ponovno emancipacijo ljudi in »rehabilitacijo zrelosti, vsaj takšno, kakršno smo imeli pred dvema ali tremi desetletji«.

Robert Pfaller, profesor filozofije in kulturne teorije na Univerzi za umetnost in industrijsko oblikovanje v Linzu, že od osemdesetih let sodeluje s filozofi t. i. ljubljanske (lacanovske) šole. Prejšnji teden je predaval v Ljubljani na simpoziju Založbe Maska Kaj je ime?, namenjenem refleksiji o preimenovanju treh slovenskih umetnikov v Janeze Janše, in na filozofski konferenci o Heglovi estetiki.

V pobudi Odrasli za odrasle ste državljane EU pozvali k uporu proti »pootročenju« družbe. Kje zaznavate takšno (vsiljeno) infantilizacijo državljanov EU in od kod izvira?