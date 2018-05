Cambridge Analytica zapira svoja vrata

Propad podjetja je posledica afere z zlorabo podatkov, ki so jih pridobili prek Facebooka

Britansko marketinško analitsko podjetje Cambridge Analytica je skupaj s svojo krovno družbo SCL Group v sredo napovedalo, da zapira svoja vrata in da bo v Veliki Britaniji in ZDA objavilo stečaj. Propad podjetja je posledica afere z zlorabo podatkov, ki so jih pridobili prek Facebooka.

Kot so sporočili iz podjetja, so bili po razkritju, da so pod pretvezo pridobili podatke o 87 milijonih Facebookovih uporabnikov, deležni "številnih neutemeljenih obtožb", ki podjetju niso dopustile "nobenih realistični alternativ", kot je zaprtje podjetja, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Dodali so, da so nedavna medijska poročila o podjetju pregnala skorajda vse stranke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Podjetje Cambridge Analytica je imelo svoje urade v Londonu, New Yorku, Washingtonu ter v Braziliji in Maleziji.

Po poročanju NBC naj bi vlagateljica podjetja Cambridge Analytica Rebekah Mercer in številni vodilni menedžerji podjetja že tik pred izbruhom afere vstopili v novo podjetje za analizo podatkov z imenom Emerdata. Podjetje, v katerem naj bi bil tudi direktor tehnologij pri Cambridge Analytica Alexander Tayler, naj bi bilo v New Yorku na istem naslovu, kjer je bila podružnica Cambridge Analytica.

Marca letos je prišlo na dan, da je podjetje Cambridge Analytica prek osebnostnega vprašalnika na Facebooku zbralo ogromno količino osebnih podatkov. V vprašalniku je sodelovalo zgolj 270.000 ljudi, prek njihove mreže prijateljev pa so brez neposredne privolitve prišli do podatkov približno 87 milijonov uporabnikov Facebooka. Cambridge Analytica naj bi te zbrane podatke uporabilo za psihološko profiliranje ljudi z namenom vplivanja na izid predsedniških volitev v ZDA leta 2016 v prid trenutnega predsednika Donalda Trumpa.

