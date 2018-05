"Zmage tistih, ki lahkotno stresajo veleneumnosti, se je za bati"

Direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) Goran Forbici se je odzval na manipulacije Branka Grimsa

Branko Grims (v "dobri" družbi) na domnevno spontanem protestu proti namestitvi beguncev v Šenčurju. Zdaj bi se očitno rad znebil tudi tistih nevladnih organizacij, ki ne trobijo v isti rog z njegovo stranko ...

© Borut Krajnc

V predvolilnem soočenju na nacionalni televiziji je Branko Grims, vidni član stranke SDS, izjavil sledeče: "300 milijonov se meče skozi okno letno za nevladne organizacije, od katerih, kot je recimo Mirovni inštitut in podobno, Slovenija dejansko nima nobene razvojne koristi." Šlo je za odkrit napad na številne nevladne ogranizacije in društva, ki predstavljajo pomemben družbeni in kulturni steber naše države, zato se je v odmevnem javnem pismu na izjave Branka Grimsa odzval tudi direktor Centra za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNVOS) Goran Forbici. Slednji je med drugim zapisal, da politiku stranke SDS zameri, da je po svoje prikrojil podatke o javnem financiranju nevladnih organizacij.

"Drži, približno 17 tisoč slovenskih nevladnih organizacij je lani od države (z občinami vred) prejelo nekaj čez 300 milijonov evrov subvencij. A od tega jih je šlo 17,7 milijonov za vaška lokalna kulturna društva, 1 milijon za lovce in ribiče, 38 milijonov so dobila slovenska prostovoljna gasilska društva, 2,5 milijona društva upokojencev, 43 milijonov slovenski amaterski in vrhunski šport, 25,5 milijonov je šlo za oskrbo invalidov v invalidskih društvih, 19 milijonov za socialnovarstvene programe duševnega zdravja, preprečevanja nasilja in alkoholizma, pomoč brezdomcem in družinske centre, škofijske in lokalne Karitas so prejele 5,1 milijona, Rdeči križ po celi državi 8,5 milijonov, katoliške osnovne in srednje šole, vrtci in domovi 15,6 milijona," je naštel Forbici ter Grimsa poučil, da ne gre za nobeno metanje denarja skozi okno, temveč da tudi ne ostane kaj veliko za Mirovni inštitut in "njemu podobne", saj je omenjeni lani od države prejel 356 tisoč evrov, Amnesty Slovenija 47 tisoč, Legebitra 432 tisoč, Ženski lobi Slovenije 0 evrov, društvo DIH 62 tisoč, društvo Parada ponosa 21 tisoč, zavod Maska Janeza Janše 242 tisoč.

"Navsezadnje ste, kot nam zagotavljate v svojem programu, stranka, ki drži svoje obljube. In takšnih obljub se je za bati. Tudi če so zgolj veleneumnosti. Ker se je namreč treba zmage tistih, ki jih tako lahkotno stresajo, v vsakem primeru še bolj bati." (Goran Forbici)

"Od skupnih cca. 300 milijonov evrov so skratka tisti, ki so vam stalno trn v peti, lani skupaj prejeli manj kot 1,2 milijona. Tako rekoč drobiž, tudi če sva velikodušna in znesek podvojiva na 2,4 milijona za primer, da sem koga z vaše črne liste nehote izpustil, glede na to, da pri svojem izključevanju in sovraštvu največkrat niste pretirano selektivni. Kar – vzemite to prosim kot dobronameren nasvet nekoga, ki o tem nekaj malega ve – seveda ni 1,2 ali 2,4 milijona preveč, ampak nekajkrat premalo. In predvsem še vedno skupno veliko manj, kot je lani od države dobil največji posamični prejemnik slovenskega javnega denarja med nevladnimi organizacijami – šentviški Zavod Sv. Stanislava, ki je prejel 4,9 milijona evrov," je zapisal Forbici in dodal, da ga človeški nesmisli žalostijo, kot tudi dejstvo, da bodo morali zdaj na 30 tisoč nevladniških elektronskih naslovov po vsej Sloveniji, ki jih imajo na mejling listah, poslati novico z naslovom: V primeru zmage SDS napoveduje ukinitev financiranja gasilskih, vaških, kulturnih in športnih društev, Slovenske Karitas, Rdečega Križa, Zveze prijateljev mladine, katoliških in drugih zasebnih vrtcev in šol ...

"A žal ne gre drugače. Navsezadnje ste, kot nam zagotavljate v svojem programu, stranka, ki drži svoje obljube. In takšnih obljub se je za bati. Tudi če so zgolj veleneumnosti. Ker se je namreč treba zmage tistih, ki jih tako lahkotno stresajo, v vsakem primeru še bolj bati," je javno pismo zaključil direktor CNVOS.