Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo koncert britanske indie rock skupine Editors, zaključek 5. Drama Festivala, skupinsko razstavo Zmagovite štiri, na kateri se predstavljajo Geta Brătescu, Maria Lai, Adriana Maraž, Milena Usenik, premiero intermedialnega omnibusa po motivih Mihaila A. Bulgakova Mojster in Margareta, koncert multietnične gypsy punk atrakcije Gogol Bordello.

Editors

Četrtek, 31. maj

V Galeriji Photon Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo katalonskega umetnika Joana Fontcuberte. Že od začetka delovanja njegov opus izkazuje izrazito konceptualni pristop, prežet z mnogimi pomenskimi dvoumnostmi in humorjem, kar ustvarja dvom in nezaupanje v avtoriteto domnevno prikazane resničnosti v mediju fotografije. Na tokratni razstavi se bo predstavil z dvema novejšima projektoma Gastropoda in Trauma, ki nosita značilen Fontcubertov pečat igrivosti, humorja in inteligence. V obeh projektih umetnik fotografske podobe obravnava kot žive, biološke organizme, vpete v naravne procese življenjskega cikla.

V Koloseju Ljubljana bo ob 20.00 premiera komedije Klub zadovoljnih žensk, v kateri spremljamo življenje štirih dolgoletnih prijateljic, ki se obrne na glavo, ko se njihov bralni krožek loti branja in debate o romanu Petdeset odtenkov sive. Režija: Bill Holderman

anjzwgresas

Na Gospodarskem razstavišču Ljubljana bo ob 21.00 v okviru Kurzschlussa nastopila britanska indie rock skupina Editors, ki bo poleg največjih hitov predstavila najnovejši album Violence. Predskupina: BO! (Slo)

l-2xdJWnDv4

V SNG Drama Ljubljana bo potekal 5. Drama Festival: Šugmanov salon (16.00): Projekcija uprizoritve Kralj Ubu, Veliki oder (19.00): Nebeško kraljestvo (Narodno pozorište Beograd in Bitef teatar; r. Jernej Lorenci), Mala drama (21.00): Ne pozabite na rože (premiera odrske izpovedi Polone Vetrih; r. Ivana Djilas), Ploščad pred Dramo (22.00): Zaključek festivala s koncertom skupine Čompe

© Jelena Janković

Petek, 1. junij

V Fotogaleriji Stolp Maribor bodo ob 19.00 odprli razstavo Dejana Mijovića z naslovom Peti letni čas, ki se s fotografijo ukvarja že dvajset let. Kot samostojni fotograf je dve leti delal na potniški ladji Navigator of the Seas, sodeloval pa je tudi z različnimi slovenskimi mediji. Leta 2010 se je ponesrečil in ostal hrom od vratu navzdol. Njegovi portreti naključnih posameznikov sami po sebi pripovedujejo rahločutne življenjske zgodbe. S črno – belo fotografijo, ki se ji bolj posveča zadnja leta, poskuša ujeti različna pa tudi najbolj intimna razpoloženja svojih bližnjih in dolgoletnih prijateljev.

V Galeriji P74 Ljubljana bodo ob 20.00 odprli razstavo Zmagovite štiri, skupinsko predstavitev umetnic, ki so v zadnjih desetletjih pomembno zaznamovale sodobno umetnost na področjih slikarstva, eksperimentalne grafike, performansa in javne umetnosti. Sodelujejo: Geta Brătescu, Maria Lai, Adriana Maraž, Milena Usenik. Kustos razstave: Tadej Pogačar

Maria Lai: Legarsi alla Montagna

V TrainStation Subart Kranj bo ob 20.00 nastopila poljska instrumentalna post rock zasedba November Might Be Fine. Predakupina: Persons From Porlock (Slo)

9DaqdHqKpL8

Dpvhmi7pZJg

V Lutkovnem gledališču Ljubljana bo ob 21.00 premiera intermedialnega omnibusa Mojster in Margareta po motivih romana Mihaila A. Bulgakova. Uprizoritev je razdeljena na intermedijsko instalacijo in predstavo Vražji triptih v režiji Matije Solceta, ki predstavlja komunikacijo med arhitekturo, prostorom in performativnimi ekspresijami – s koncertom, projekcijami, velikimi lutkami, gledališčem objekta ter interaktivnimi vizualnimi instalacijamii ter na gledališki evangelij Margareta režiserke Mirjane Medojević, ki prek dramskega gledališča sledi poti Margarete Nikolajevne v drugem delu Bulgakovega romana.

Sobota, 2. junij

V Galeriji DLUL Ljubljana bodo ob 12.00 odprli razstavo Tiho žitje, na kateri se bosta z novimi deli predstavila dva mojstra analogne črno-bele fotografije Boris Gaberščik in Tihomir Pinter. Črno beli seriji analognih fotografskih tihožitij vzpostavljata nenavaden in dinamičen dialog dveh ustvarjalnih pristopov, ki zgovorno razkrivata tudi njun temperament in odnos do sveta. Medtem ko Gaberščikovi tableaux v vsaki podobi s popolno shemo zasledujejo ravnovesje svetlobe, oblike, površine, prostora in misli, so Pinterjevi usmerjeni pogledi v skrite, na videz efemerne, a bržkone tudi z žarenjem kreativne avre napolnjene kotičke intimnih umetniških ateljejskih ambientov.

© Boris Gaberščik

Na Titovem trgu Koper bo ob 21.00 v okviru turneje Seekers and Finders Tour nastopila skupina Gogol Bordello, multietnična gypsy punk atrakcija iz New Yorka, ki jo vodi ukrajinski priseljenec Eugene Hutz. Predskupina: Maika

6LuREkiF_Hs